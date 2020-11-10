Бельгийский клуб обратился к футболисту сборной Казахстана
Команде предстоят три матча за семь дней.
Команде предстоят три матча за семь дней.
Бельгийский «Беерсхот» обратился к своему защитнику Яну Вороговскому в связи с вызовом в сборную Казахстана по футболу на товарищеский матч с Черногорией и игры против Албании и Литвы в рамках Лиги наций.
«Левый защитник Ян Вороговский также был вызван в сборную Казахстана. Поздравляем, Ян!» — говорится в твиттере «Беерсхота».
11 ноября Казахстан на выезде проведет товарищескую игру с Черногорией, а затем два матча Лиги наций — в гостях с Албанией (15 ноября) и с Литвой (18 ноября) в Алматы.