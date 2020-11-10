Бельгийский клуб обратился к футболисту сборной Казахстана

Бельгийский «Беерсхот» обратился к своему защитнику Яну Вороговскому в связи с вызовом в сборную Казахстана по футболу на товарищеский матч с Черногорией и игры против Албании и Литвы в рамках Лиги наций.

«Левый защитник Ян Вороговский также был вызван в сборную Казахстана. Поздравляем, Ян!» — говорится в твиттере «Беерсхота».