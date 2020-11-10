27 футболистов сборной России тренируются в общей группе
Сборная России проводит тренировку в Новогорске в рамках подготовки к трем ноябрьским матчам.
Сборная России проводит тренировку в Новогорске в рамках подготовки к трем ноябрьским матчам.
Как сообщил корреспонденту Sport24 Алине Матинян
Вчера поздно вечером к национальной команде присоединились полузащитники Алексей Миранчук и Денис Черышев.
Сборная России ведет подготовку к контрольной игре с Молдавией (12 ноября, Кишинев), а также к матчам Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября, Стамбул) и Сербией (18 ноября, Белград).