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14:16 (мск), источник: Sport24

27 футболистов сборной России тренируются в общей группе

Сборная России проводит тренировку в Новогорске в рамках подготовки к трем ноябрьским матчам.

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Источник: Sport24

Как сообщил корреспонденту Sport24 Алине Матинян пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, вся команда в сборе, 27 игроков тренируются в общей группе.

Вчера поздно вечером к национальной команде присоединились полузащитники Алексей Миранчук и Денис Черышев.

Сборная России ведет подготовку к контрольной игре с Молдавией (12 ноября, Кишинев), а также к матчам Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября, Стамбул) и Сербией (18 ноября, Белград).

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