Травмы, дисквалификации и коронавирус. Кто из футболистов будет играть за сборную Казахстана?

11 ноября главную команду страны ждет гостевая контрольная встреча со сборной Черногории. Вряд ли мы откроем Америку, если придем к выводу, что задачи бегать все 90 минут и выкладываться по полной там не будет. Тренерскому штабу нужно будет тщательно проверить сыгранность игроков, подобрать оптимальную схему и определить основных исполнителей, которые должны будут занять ключевую роль в матчах с Албанией (15 ноября, в гостях) и Литвой (18 ноября, дома). Учитывая, сколько в команде потерь, состав нужно будет собирать чуть ли не с нуля.

На сегодняшний день есть официальная информация о том, что не сыграют Бахтиер Зайнутдинов, получивший черепно-мозговую травму в матче за ЦСКА, и Бауыржан Исламхан, который временно отстранен из-за найденных в допинг-пробе запрещенных препаратов. Из-за травм также не помогут национальной дружине Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев и Сергей Малый. Хавбек Владислав Васильев подхватил коронавирус, а участие в матчах Темирлана Ерланова и Асхата Тагыбергена под большим вопросом.

Ввиду вышеперечисленных потерь в сборную были вызваны Юрий Перцух, Аслан Дарабаев и Тохтар Жангылышбай.

Начнем разбор с вратарской линии. Здесь все кажется довольно предсказуемым. Стас Покатилов — фаворит на место в стартовом составе. Понятное дело, что и у Стаса бывают серьезные ошибки, но своей игрой в этом сезоне, в целом, он отметился куда лучше, нежели Дмитрий Непогодов. Если же говорить о вызванном в сборную Мухаммеджане Сейсене, то молодой кипер «Тараза» пока не окреп для таких важных поединков на взрослом уровне. Более того, в последнем матче в рамках КПЛ Сейсен в безобидной ситуации допустил досадную ошибку, которая привела к автоголу.

Вряд ли Билек будет отходить от привычных для себя схем, в приоритете также останутся 5−2−3 либо 5−3−2. В предстоящих встречах будет сложно играть в защите, ведь два важнейших игрока центра обороны не помогут команде. Если Малый не сыграет уже точно, то у Ерланова кое-какие шансы сохраняются. Но мы рассмотрим то, что будет в худшем случае. Если не сыграет и Ерланов, то в тройке центральных оборонцев нужен будет опытный надежный игрок, который сможет занять место между двумя партнерами. Такую роль до этого выполняли как раз Малый либо Ерланов. Александр Марочкин, уже застолбивший за собой место в старте, не подходит для этой роли. При всем уважении к Марочкину, в центре обороны он играет дополняющую второстепенную роль. В данном случае логично было бы поставить в центр Юрия Логвиненко, у которого за плечами колоссальный опыт таких матчей. Если выбирать между Нуралы Алипом и Олжасом Керимжановым, то выбор, скорее, падет на молодого игрока «Кайрата». Керимжанов же сыграл два матча в этом розыгрыше Лиги наций, в обеих встречах сборная проиграла.

Что касается латералей, то тут все более-менее прогнозируемо. Слева должен будет сыграть Гафуржан Суюмбаев, а справа — Ян Вороговский.

Есть сомнения касательно того, что Билек выберет схему 5−3−2. Конечно, все будет решаться по итогам встречи с черногорцами, но на первый взгляд все выглядит именно так. При схеме 5−3−2 команда играет с более оголенными флангами, но плотным центром. Но в ближайших матчах так будет играть рискованно. В гостях с Албанией этот риск выше всего, потому что после дисквалификации в состав вернулся капитан сборной — Эльсейд Хюсай из «Наполи», играющий на левой бровке в обороне. Это скоростной албанец, умело подключающийся к атакам и успевающий возвращаться в оборону. Поэтому, скорее всего, логично ждать схемы 5−2−3 (трансформируется в 5−4−1). На правом фланге, вероятнее всего, сыграет Марат Быстров, которого в «Ахмате» используют не только как фулбека, но и как вингера. Умение Марата обороняться может быть ключевым способом в нейтрализации капитана албанцев (в принципе, тренер может и поменять местами Вороговского и Быстрова, отправив Яна на позицию вингера). На левой же бровке, с учетом нехватки игроков, скорее всего, сыграет Максим Федин, которому Билек очень доверяет, даже несмотря на заметный спад.

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В центре поля практически точно должны будут руководить игрой Исламбек Куат и Айбол Абикен. Из альтернативы есть лишь Дарабаев и Перцух, но вряд ли футболисты, вызванные из резервного списка, рассматриваются как ключевые. Также есть Абзал Бейсебеков, который может сыграть в центре поля. Но в настоящий момент трудно назвать его более предпочтительным игроком, чем Куата и тем более Абикена.

Нет особо вопросов и по форварду. С большей долей вероятности выбором чешского специалиста будет Абат Аймбетов. Ни у одного из коллег по позиции нет такого голевого чутья и такой классной статистики, как у Абата в этом сезоне.

В игре же с Литвой вполне возможно возвращение схемы с двумя нападающими. У литовской сборной нет таких индивидуально сильных игроков, как у албанцев. Скорости игры, по логике, должны быть несколько ниже, зато ожидается больше силовой позиционной борьбы, особенно при стандартах. В этой игре Билек обоснованно может попробовать тандем форвардов, ведь не зря в заявке их сразу четверо — Аймбетов, Жангылышбай, Алексей Щеткин и Сергей Хижниченко.

Сейчас можно предугадывать тактические детали и оценивать вариативность имеющегося состава еще и еще, но легче будет делать выводы уже по итогам завтрашней игры с черногорцами. В любом случае, решать и заниматься выбором состава только тренерскому штабу, и это решение может быть очень неожиданным для всех болельщиков.