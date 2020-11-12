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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Наша цель — занять первое место». В сборной Албании высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций

Албанцы идут третьими в группе.

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Футболист сборной Албании Юльбер Рамадани поделился своими ожиданиями от матча с Казахстаном в рамках группового этапа Лиги наций.

— Какого соперника вы считаете самым сложным из тех, что остались? Противостояние с Казахстаном или с Беларусью?

Футбол

Лига наций C 2020/2021
15.11.2020, 20:00

Албания-Казахстан-

— Думаю, для нас важны обе игры, потому что наша цель — занять первое место. И мы обязательно должны выиграть эти встречи.

— Считаете ли вы, что вам предоставят игровое время в этих матчах?

— Обычно я приезжал в сборную играть, но все решает тренер. Я всегда выкладываюсь на тренировках, буду работать как можно больше. Для меня важно быть в национальной команде.

— Достижима ли цель, учитывая, что эти две команды действительно ниже нашего уровня?

— Думаю, к ним нужно подходить серьезно и проводить матчи один за другим. Сначала с Казахстаном, потом с Беларусью. Думаю, в обоих матчах мы можем достичь положительного результата.

Напомним, матч пятого тура Албания — Казахстан пройдет 15 ноября. Перед этой игрой албанцы с пятью очками занимают третье место, тогда как казахстанцы с минимальным отставанием идут четвертыми.

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