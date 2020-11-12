«Наша цель — занять первое место». В сборной Албании высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций

Футболист сборной Албании Юльбер Рамадани поделился своими ожиданиями от матча с Казахстаном в рамках группового этапа Лиги наций.

— Какого соперника вы считаете самым сложным из тех, что остались? Противостояние с Казахстаном или с Беларусью?

Футбол Лига наций C 2020/2021 15.11.2020, 20:00 Албания - Казахстан -

— Думаю, для нас важны обе игры, потому что наша цель — занять первое место. И мы обязательно должны выиграть эти встречи.

— Считаете ли вы, что вам предоставят игровое время в этих матчах?

— Обычно я приезжал в сборную играть, но все решает тренер. Я всегда выкладываюсь на тренировках, буду работать как можно больше. Для меня важно быть в национальной команде.

— Достижима ли цель, учитывая, что эти две команды действительно ниже нашего уровня?

— Думаю, к ним нужно подходить серьезно и проводить матчи один за другим. Сначала с Казахстаном, потом с Беларусью. Думаю, в обоих матчах мы можем достичь положительного результата.