Бен Йеддер сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер заразился коронавирусом.
Нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер заразился коронавирусом.
30-летний француз сдал положительный тест, поэтому покинул расположение национальной команды.
Игрок отправится на самоизоляцию перед тем, как сдать новый тест на Covid-19, чтобы узнать, сможет ли он сыграть за «Монако» после международной паузы.
Таким образом, Бен Йеддер не сыграет в Лиге наций против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).