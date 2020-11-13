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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бен Йеддер сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер заразился коронавирусом.

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30-летний француз сдал положительный тест, поэтому покинул расположение национальной команды.

Игрок отправится на самоизоляцию перед тем, как сдать новый тест на Covid-19, чтобы узнать, сможет ли он сыграть за «Монако» после международной паузы.

Таким образом, Бен Йеддер не сыграет в Лиге наций против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).

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