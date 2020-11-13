Ерохин, Заболотный и Лесовой полетят в Турцию

Все трое на этой неделе сдали сомнительные тесты на коронавирус. Однако затем были получены отрицательные результаты.

Вчера утром пресс-служба сборной России проинформировала, что три футболиста сдали отрицательные тесты на коронавирус. Накануне тесты этих игроков показали сомнительный результат после проверки в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Все трое не отправились на товарищеский матч против Молдавии (0:0).