Ерохин, Заболотный и Лесовой полетят в Турцию
По информации «СЭ», полузащитник Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный присоединятся к сборной России в Турции.
По информации «СЭ», полузащитник Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный присоединятся к сборной России в Турции.
Все трое на этой неделе сдали сомнительные тесты на коронавирус. Однако затем были получены отрицательные результаты.
Вчера утром
Россиянам предстоит провести на выезде две встречи в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде).