«Вы отбиваете охоту за вас болеть». Геннадий Орлов обратился к футболистам сборной России

«Советскую сборную называли чемпионом мира по товарищеским матчам, потому что всё равно была ответственность. Ты играешь перед всеми своими зрителями, это твой авторитет. В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты. Посмотрите, сколько раз делали передачи назад и катали мяч. Причём соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия, а сборная Молдавии!