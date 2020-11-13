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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вы отбиваете охоту за вас болеть». Геннадий Орлов обратился к футболистам сборной России

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России. Накануне, 12 ноября, россияне сыграли вничью со сборной Молдавии в товарищеском матче. Встреча закончилась со счётом 0:0.

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«Советскую сборную называли чемпионом мира по товарищеским матчам, потому что всё равно была ответственность. Ты играешь перед всеми своими зрителями, это твой авторитет. В матче с Молдавией был показательный момент для всех российских футболистов: Кузяев получил мяч в центре поля, не увидел вариантов и отдал пас вратарю на 40 метров назад. Раньше на стадионах после такой передачи свист стоял. Кузяев, ты должен в этом матче рисковать, ищи продолжение, бери инициативу на себя. У тебя есть силы, так что же тебе мешает? Взял и избавился от мяча, как на тренировке. И так делали очень многие наши футболисты. Посмотрите, сколько раз делали передачи назад и катали мяч. Причём соперник-то не Испания, не Германия, не Португалия, а сборная Молдавии!

Я смотрел 90 минут. О чём же им тренеры говорят? Или они их совсем не слушают, не понимают. Вас показывают на всю страну. Это же товар лицом. Ну покажите себя, покажите, на что вы способны! Видимо, вам абсолютно безразлично мнение болельщиков. Вы же отбиваете у них охоту. Вспомните, как играла сборная на чемпионате мира — в каждом матче была борьба. Нам что, опять ждать чемпионата мира? Это если мы ещё пробьёмся туда. С такой игрой мы никуда не попадём. Меня всегда удивляет отсутствие нерва игры. Это сборная страны. Не понимаю, почему так", — сказал Орлов на YouTube-канале ГСО Live.

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Молдавия
0:0
Первый тайм: 0:0
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