Премьера Черчесова, репетиция ЧМ-2018 и ноль поражений. Как Россия играла против Турции
В преддверии матча Лиги наций вспоминает историю встреч российской и турецкой сборных.
В преддверии матча Лиги наций вспоминает историю встреч российской и турецкой сборных.
20 апреля 1994. Бурса. Товарищеский матч. Турция — Россия — 0:1 (Радченко, 10).
Первый в новейшей истории сборной матч с турками получился во многом типичным для контрольных игр в преддверии крупных турниров. Не самым зрелищным, и во многом экспериментальным. Тем более, после истории со знаменитым «письмом 14-ти», когда Павел Садырин долгое время не знал, каким будет состав сборной на ЧМ-1994. Как раз тогда согласие выступать за национальную команду дали футболисты «Спартака». Вернулся и один из недавних отказников Юран. А решил все быстрый гол, начало которому положил перехват Горлуковича. За ним последовали длинный пас Тернавского и ошибка турецкого защитника, которой воспользовался Радченко.
22 апреля 1998. Москва. Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:0 (Бесчастных, 80).
Не попав на мировое первенство, российская команда резко снизила интерес к контрольным матчам. Этот примечателен тем, что на трибунах «Локомотива» перевес был на стороне гостей. Постарались работавшие в Москве турецкие строители, для которых выкупили несколько тысяч билетов. Но, как и за четыре года до этого, на поле победа осталась за Россией. Тогда единственный мяч был забит в дебюте. Теперь пришлось ждать концовки и точного удара Бесчастных.
31 августа 2016. Анталья. Товарищеский матч. Турция — Россия — 0:0.
В последнее время мы столь часто встречаемся с турецкой командой, что сейчас трудно поверить, что игра в курортной Анталье стала первой за целых восемнадцать лет. Впрочем, главным было не это, и даже не политический подтекст,
5 июня 2018. Москва. Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1 (Самедов, 33 — Малли, 60).
Заключительный контрольный матч перед началом чемпионата мира вызвал противоречивые оценки.
7 сентября 2018. Трабзон. Лига наций. Турция — Россия — 1:2 (Азиз, 41 — Черышев, 13. Дзюба, 49).
С предыдущей встречи прошло
14 октября 2018. Сочи. Лига наций. Россия — Турция — 2:0 (Нойшедтер, 20. Черышев, 78).
Новая встреча и новая победа. В Сочи отлично проявили себя игроки обороны. Джикия в дебюте спас команду от гола, а после его попадания в штангу турецких ворот при розыгрыше углового счет открыл отличивший на добивании Нойштедтер. Когда же во втором тайме игра раскрылась, и наши стали создавать момент за моментом, сработала проведенная Черчесовым замена. Как и в первом матче Лиги наций в Турции отличился Черышев, в этот раз выступивший в роли джокера. Примечательно, что начало голевой атаке положил Гильерме. Голкипер рукой выбросил мяч на фланг Головину почти к центру поля, и тот уже ассистировал классно пробившему в касание Черышеву.
11 октября 2020. Москва. Лига наций. Россия — Турция — 1:1 (Ан. Миранчук, 26 — Кенан Караман, 62).
Меньше месяца назад Россия и Турция снова сошлись уже в новой Лиге наций, и это была игра с двумя разными таймами. Первый подопечные Станислава Черчесова провели идеально. Антон Миранчук открыл счет, сыграв за себя и за травмированного в тот момент брата. И это был лишь один из многочисленных моментов у ворот гостей, тогда как до выступавшего на родной динамовской арене Шунина мяч впервые долетел только на 30-й минуте.
Все поменялось во второй половине, когда игру гостей резко усилил Дженгиз Юндер, и уже турки за 45 минут наиграли больше, чем на один гол. У России же в связи с травмами ряда лидеров была не так много простора для маневра. Черчесов назвал ничью закономерным результатом, хотя настраивалась сборная на победу. Удастся ли добиться ее в ответном матче — узнаем 15 ноября в Стамбуле.