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14:41 (мск), источник: Sport24

Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе в преддверии матча с Турцией

Сборная России на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле проводит тренировку перед матчем Лиги наций УЕФА против сборной Турции.

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Источник: Sport24

Все игроки тренируются в общей группе, включая Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение национальной команды.

Заболотный, Лесовой и Ерохин сдали сомнительные тесты на коронавирус. При этом повторные тесты оказались отрицательными. После чего игроки вылетели в Стамбул.

Матч между сборными Турции и России состоится завтра, 15 ноября. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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