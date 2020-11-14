Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе в преддверии матча с Турцией

Все игроки тренируются в общей группе, включая Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение национальной команды.

Заболотный, Лесовой и Ерохин сдали сомнительные тесты на коронавирус. При этом повторные тесты оказались отрицательными. После чего игроки вылетели в Стамбул.

Матч между сборными Турции и России состоится завтра, 15 ноября. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.