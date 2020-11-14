Хамрен покинет пост главного тренера сборной Исландии
Эрик Хамрен заявил, что покинет пост главного тренера сборной Исландии по футболу после ближайших матчей.
Эрик Хамрен заявил, что покинет пост главного тренера сборной Исландии по футболу после ближайших матчей.
Исландцы в воскресенье в рамках Лиги наций сыграют с командой Дании, а 18 ноября встретятся со сборной Англии. Сборная Исландии 12 ноября в финале пути А
«В этом году осталось два матча, после которых я оставлю пост главного тренера сборной Исландии. После матча с венграми я хотел поговорить с игроками, руководством и своим штабом. Я хотел сказать им, что ухожу, и я сделал это. Теперь я могу сообщить об этом СМИ. Это мое решение. Моей целью было вывести команду на чемпионат Европы, а затем позволить
Хамрен возглавляет сборную Исландии с августа 2018 года.