Хамрен покинет пост главного тренера сборной Исландии

«В этом году осталось два матча, после которых я оставлю пост главного тренера сборной Исландии. После матча с венграми я хотел поговорить с игроками, руководством и своим штабом. Я хотел сказать им, что ухожу, и я сделал это. Теперь я могу сообщить об этом СМИ. Это мое решение. Моей целью было вывести команду на чемпионат Европы, а затем позволить кому-то другому занять пост», — цитирует Хамрена Tipsbladet.