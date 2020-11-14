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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хамрен покинет пост главного тренера сборной Исландии

Эрик Хамрен заявил, что покинет пост главного тренера сборной Исландии по футболу после ближайших матчей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исландцы в воскресенье в рамках Лиги наций сыграют с командой Дании, а 18 ноября встретятся со сборной Англии. Сборная Исландии 12 ноября в финале пути А плей-офф отборочного турнира ЕВРО-2020 проиграла команде Венгрии со счетом 1:2.

«В этом году осталось два матча, после которых я оставлю пост главного тренера сборной Исландии. После матча с венграми я хотел поговорить с игроками, руководством и своим штабом. Я хотел сказать им, что ухожу, и я сделал это. Теперь я могу сообщить об этом СМИ. Это мое решение. Моей целью было вывести команду на чемпионат Европы, а затем позволить кому-то другому занять пост», — цитирует Хамрена Tipsbladet.

Хамрен возглавляет сборную Исландии с августа 2018 года.

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