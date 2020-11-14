Матчи Норвегии в Лиге наций под угрозой. Норвежский минздрав запретил сборной выезжать за границу

Футболисты и персонал сдавали тесты четыре раза с момента прибытия в Норвегию, все результаты показали отрицательный результат. Несмотря на это, местный минздрав не разрешает команде выехать в Румынию и Австрию на матчи Лиги наций из-за пандемии коронавируса.

Федерация футбола Норвегии обратилась с письмом в адрес министерства с просьбой разрешить команде выезд на матч с Румынией. Отмечается, что румынская сторона готова принять норвежцев, обе стороны уверены в том, что протокол безопасности УЕФА является надежным и не видят препятствий в проведении матча.