Культ флага и жар патриотизма. Что происходит в Стамбуле перед матчем Турция — Россия

— Что у вас там такое металлическое? Лезвие? Или нож? Вам нужно сдать это в багаж, — на пункте предполетного досмотра во «Внуково» сотрудник, сканирующий чемоданы и сумки, терпеливо объяснял порядок действий мужчине, который упаковал в большой тряпочный баул что-то противоправное.

Тот, видимо, не очень хорошо понимая, что от него хотят, кивнул: «Нож». Но никто не возмущался, что очередь задерживается. Таким пустынным «Внуково» можно увидеть, наверное, только поздно вечером, хотя на часах было 7.45 утра. Самый час пик для любого аэропорта. На досмотре на международные рейсы работал только один сканер, но его вполне хватало, чтобы проверить всех пассажиров, даже несмотря на такие задержки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--54d7c4a5e96169e4451f { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--54d7c4a5e96169e4451f { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--54d7c4a5e96169e4451f" data-vnd="54d7c4a5e96169e4451f" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=54d7c4a5e96169e4451f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина, очевидно, летел в Душанбе — в это время отправлялись рейсы только туда и в Стамбул.

Однако в самый крупный турецкий город летел другой контингент — главным образом девушки в возрасте 20−30 лет плюс некоторое количество молодых пар, очевидно, решивших провести там уик-энд. Значительная часть женщин, несмотря на ранний час, была при полном макияже — страшно подумать, во сколько ради этого им пришлось вставать.

Впечатление по прилете в Стамбул оказалось похожим — таким малолюдным аэропорт «Сабиха» обычно не бывает. Хотя в этом есть своя прелесть: паспортный контроль проходишь за минуту. Пусть пассажиров мало, открыты пять-шесть окошек, не считая тех, что для граждан Турции.

***

Первое, что заставляет подумать о футболе и сборной Турции по прилете, — картонные фигуры в форме национальной команды в одной популярной сети фастфуда у выхода из терминала. Компания — партнер сборной страны, причем как мужской, так и женской.

Можно, конечно, говорить, что фастфуд и футбол не особо совместимы, но, на мой взгляд, стесняться тут нечего. В конце концов, эта же компания — партнер ФИФА и МОК, поддерживающая чемпионаты мира и Олимпиады.

***

Впрочем, главное впечатление — в Турции самый настоящий культ флага. Красные полотнища со звездой и полумесяцем всюду — на заправках, на стоянках возле гипермаркетов, возле заводских проходных, на пристани Кадыкей на берегу Босфора. Причем размеры их немаленькие. Самое же запоминающееся — электронный билборд, где флаг вместо рекламы.

И, разумеется, полотнища висят из окон. Не на каждом доме, конечно, но на каждом третьем — точно. Во всяком случае в районе Кадыкей, где находится стадион «Шюкрю Сараджоглу», где в воскресенье состоится матч с Россией. Что-то подобное доводилось видеть только в Барселоне, но там каталонские знамена разбавлены испанскими, которые вывешивают лоялисты.

Такой патриотический жар — часть государственной политики.

***

Коронавирус — не в первых рядах информационной повестки. Понятно почему: по статистике, Турция не входит в число кризисных стран — по данным университета Джона Хопкинса, на 14 ноября зафиксировано 3 045 случаев, а всего 47 809 болеющих сейчас граждан.

Тем не менее все — в масках. Причем не только в транспорте или помещениях, но и на улицах. Кто-то, конечно, может приспустить маску — в основном мужички забулдыжного вида, но в целом подобная дисциплинированность вызывает уважение.

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***

Разумеется, висят флаги и на домах, соседствующих с «Шюкрю Сараджоглу». Арена вписана в жилой район, дома стоят буквально в десятке метров от трибун, разделенное только узенькой улочкой. Клубный магазин «Фенербахче», которому принадлежит стадион, закрыт. Зато вовсю работает супермаркет слева от него — прямо на первом этаже стадиона. Справа от фан-шопа — автосалон. Тут же — салон связи мобильного оператора, который является одним из партнеров клуба. Смотрится непривычно, но не лишено логики.

В России что-то подобное встречал только на новом стадионе «Динамо», но там — большой многофункциональный комплекс, здесь же обычный стадион, часть площадей которого используется таким образом.

Неподалеку — памятники клубным легендам «Фенербахче», в число которых, например, входит и бразилец Алекс де Соуза, которого называют не иначе как «великий капитан». Восемь лет в составе «канареек» — с 2004 по 2012 год, — 241 матч и 136 голов только в чемпионате Турции. В общем, есть чем гордиться.