«Мы лучше Казахстана». Капитан сборной Албании — о матче Лиги наций и борьбе за первое место в группе
Также он назвал и сильные стороны соперника.
Также он назвал и сильные стороны соперника.
Голкипер и капитан сборной Албании по футболу Этрит Бериша поделился настроем на матч Лиги наций против Казахстана, который состоится 15 ноября, сообщает официальный сайт Албанской футбольной ассоциации.
— Победа над Косовом в товарищеской игре придает вам силы перед матчем с Казахстаном?
— Каждая победа придает нам больше мотивации и желания победить и в следующих матчах. Матч с Косовом тоже имеет свое значение, но не такое, как предстоящие игры с Казахстаном и Беларусью. Мы очень сосредоточены на наших соперниках, хотя тренер внесет некоторые изменения по сравнению с товарищеской игрой. Думаю, все ребята показали себя хорошо, и у тренера возникнут трудности с выбором состава. Мы довольны, как коллектив, и верим, что выиграем эти два матча.
— На носу матч с Казахстаном и больше нет времени на эксперименты с составом…
— У нас есть и опытные игроки, и дебютанты, у которых также все хорошо. Как я и сказал, последний матч с Косовом мы провели очень хорошо. А с приходом опытных игроков качество нашей игры повысится еще больше. В этих матчах нам нужны очки, мы должны быть вместе и стараться изо всех сил.
— Придает ли вам капитанская повязка больше ответственности или же с опытом, который у вас есть, это никак не будет давить на вас?
— Ничего не изменится. Капитан я или нет — всегда стараюсь на поле изо всех сил.
— Победа над Казахстаном может поднять Албанию на первое место в группе и даст хорошую возможность на дальнейший выход из нее. Это создает
— Для нас это очень важный матч, и мы не можем излишне переживать по этому поводу, потому что, я считаю, что мы лучше, чем Казахстан. Будем готовиться к матчу наилучшим образом, так как уже знаем этого соперника. Домашний фактор также сыграет свою роль, и, надеюсь, у нас не возникнет проблем.
— Но в Казахстане мы не получили того результата, на который рассчитывали.
— Я считаю, что мы сыграли хорошо. Тот матч мог закончиться со счетом 2:0 или 3:0 в нашу пользу. Мы создавали опасные моменты, и, реализуй их, этого разговора бы сейчас не было. Тем не менее мы хорошо отыграли как в защите, так и в создании моментов. Сейчас мы будем играть дома, в состав вернулись важные игроки. Этот матч будет более важным.
— В чем сильные и слабые стороны сборной Казахстана?
— Эта команда организованно играет в обороне и старается играть на контратаках. Думаю, мы хорошо к этому подготовились. Постараемся использовать их слабые стороны и ошибки.
— Тренер больше готовил вас в
— Легких матчей не будет. Каждая игра имеет свою важность технически, тактически и так далее. Мы с тренерским штабом стараемся готовиться к этим играм.