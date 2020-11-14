Два хет-трика в Лиге Европы! Игрок сборной Турции в топовой форме перед матчем с Россией

У сборной России непростой календарь на финише Лиги наций — гостевые матчи с Турцией и Сербией. Наш конкурент в борьбе за первое место Венгрия сыграет с этими же соперниками на своём поле. Возможно, венгры перепразднуют попадание на Евро-2020, но лучше не надеяться на чужие неудачи, а самим играть на победу в Стамбуле и Белграде.

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Вот только сказать проще, чем сделать. Мы помним, какие проблемы Турция доставила нашей сборной во втором тайме октябрьского матча в Москве. Ничья 1:1 скорее порадовала по такой игре, чем разочаровала.

Футбол Лига наций B 2020/2021 15.11.2020, 20:00 Турция - Россия -

Многое изменил выход на поле после перерыва Дженгиза Ундера. Вингер «Лестера» превратился в головную боль для обороны сборной России, создал несколько опасных моментов. Неудивительно, что сегодня на предматчевой пресс-конференции Станислава Черчесова спрашивали про Ундера.

«Что касается Ундера, то здесь вариантов несколько. У шотландцев был Эндрю Робертсон, и мы выбрали вариант, чтобы он бегал за нашим игроком, а не мы за ним. А то можно только соперника охранять, а самому ничего не делать. Выберем вариант, который посчитаем нужным. Есть те, кто с этим справится. Он хороший футболист, мы и в прошлом матче готовились, но из-за того, что он вышел на замену, не сумели перестроиться. Нам надо находить баланс в игре, а не концентрироваться на одном игроке, пусть и такого уровня», — сказал главный тренер сборной России.

Черчесов прав: концентрироваться на одном игроке — неправильно. Нужно как минимум на двоих. Прямо сейчас в потрясающей форме находится Юсуф Язиджи. За последние три недели 23-летний атакующий полузащитник «Лилля» сделал два хет-трика в Лиге Европы. Это не просто блестящее достижение, а настоящий рекорд! Язиджи стал первым игроком в истории, оформившим два хет-трика в гостевых матчах еврокубков.

Юсуф перешёл в «Лилль» в августе 2019-го из «Трабзонспора» за 17,5 млн евро (по данным Transfermarkt). Никогда прежде клуб из Трабзона не продавал своего футболиста за такие деньги.

Ранее самыми дорогими были трансферы Гёкдениза Карадениза в «Рубин» (за 8,7 млн) и Фатиха Текке в «Зенит» (7,5 млн). Никогда прежде «Лилль» не платил столько за новичка. Правда, после этого французский клуб бил собственные рекорды трансферами Ренату Саншеша, Виктора Осимхена и Джонатана Дэвида.

Говорят, когда воспитанник «Трабзонспора» покидал родной клуб, некоторые болельщики плакали и делились своими слезами в соцсетях. Но в первый сезон в «Лилле» Язиджи не дарил фанатам бурных эмоций: забил лишь один мяч, вылетел на несколько месяцев из-за разрыва крестообразной связки. Да и в стартовых шести турах нынешнего чемпионата Франции у турецкого легионера не было голов. Зато с середины октября его прорвало.

Для начала Язиджи отличился во встрече с «Лансом» в Лиге 1. Открылся под передачу и пробил с левой ноги в касание с линии штрафной. Скорость принятия решений и техника исполнения ударов — вообще сильные стороны атакующего полузащитника. В матчах Лиги Европы с чешской «Спартой» и «Миланом» он забивал разные голы, однако в каждом случае исполнял всё с нужной быстротой и точностью.

В первом туре группового этапа ЛЕ в Праге «Лилль» разгромил «Спарту» — 4:1. Язиджи открыл счёт перед перерывом. После перехвата получил мяч в 20 метрах от ворот, подработал и пробил в дальнюю «девятку». Свой второй гол он забил при счёте 1:1. Французы долго комбинировали возле штрафной чехов, Язиджи перевёл мяч на левый фланг, открылся под навес и нанёс головой удар от земли с линии вратарской. Хет-трик турецкий легионер оформил за счёт индивидуальных действий: прессингом заставил защитника ошибиться, ловко перехватил мяч, а потом послал его в дальний угол.



«Мы вложили в Юсуфа значительные инвестиции. Когда он прибыл в “Лилль”, он не был в таком состоянии. Ещё и травму получил. Но теперь он доказал, что я могу ему доверять. Он уже лучше знает, что делать на поле, и продолжит в том же духе», — пообещал главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье.

И ведь действительно продолжил!

Спустя неделю во втором туре Лиги Европы Юсуф поучаствовал в одном из голов в ворота «Селтика» (2:2), а ещё через семь дней «Лилль» благодаря хет-трику Язиджи прервал в Италии 24-матчевую беспроигрышную серию «Милана» (3:0).

На «Сан-Сиро» атакующий полузащитник открыл счёт с пенальти, который сам же заработал. При ауте поставил спину Алессио Романьоли, дождался толчка от капитана «Милана» и убедительно упал. Второй гол «Лилля» стал следствием длительной позиционной атаки. Язиджи всё сделал на топовом уровне: открылся между линиями, хитро пропустил мяч, снова открылся, получил передачу, пробил из-за штрафной с левой ноги в дальний угол. В эпизоде с третьим голом Юсуф завершил контратаку ударом с линии штрафной.

Права на видео принадлежат УЕФА.

Наконец, в прошлый уик-энд Язиджи впервые в сезоне был включён в основу «Лилля» в Лиге 1 (до этого турок играл с первых минут только в трёх матчах Лиги Европы) и отдал голевую передачу своему соотечественнику Бураку Йилмазу.

Команда Лилль

В сборной Турции Язиджи до последнего времени не был ключевой фигурой. Он дебютировал за национальную команду ещё летом 2017-го, но пока забил лишь один гол в 25 матчах. В октябре попал в стартовый состав в товарищеской встрече с Германией (3:3), тем не менее в следующих играх Лиги наций с Россией и Сербией выходил только на замену в концовках.



В среду «товарняк» с Хорватией (3:3) Юсуф тоже начал не в основе, а появился на поле после перерыва. Но Черчесов уже предсказал, что состав сборной Турции на матч с Россией, скорее всего, поменяется на 50%. Наш тренер наверняка ждёт Язиджи с первых минут. Когда игрок находится в сумасшедшей форме, глупо оставлять его на скамейке. Потрошителя из «Лилля» сейчас невозможно остановить.