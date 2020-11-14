Матч Румыния — Норвегия может не состояться 15 ноября из-за COVID-19

Ранее игрок сборной Норвегии Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло.

Ближайшие матчи в Лиге наций норвежцы должны провести на выезде против сборных Румынии (15 ноября) и Австрии (18 ноября). В субботу NFF получила от местных органов здравоохранения письмо, в котором указывается, что отъезд команды из Норвегии будет являться нарушением положения о карантине. После получения письма сборная Норвегии отложила вылет в Румынию. На данный момент в NFF подготовили для правительства ряд предложений для того, чтобы матч против сборной Румынии мог состояться в назначенный день.