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23:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Румыния — Норвегия может не состояться 15 ноября из-за COVID-19

ЕВРО-2020. Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд национальной команды за рубеж из-за случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте NFF.

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Ранее игрок сборной Норвегии Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло.

Ближайшие матчи в Лиге наций норвежцы должны провести на выезде против сборных Румынии (15 ноября) и Австрии (18 ноября). В субботу NFF получила от местных органов здравоохранения письмо, в котором указывается, что отъезд команды из Норвегии будет являться нарушением положения о карантине. После получения письма сборная Норвегии отложила вылет в Румынию. На данный момент в NFF подготовили для правительства ряд предложений для того, чтобы матч против сборной Румынии мог состояться в назначенный день.

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