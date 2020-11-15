Давно не виделись: сборная России сыграет с командой Турции в Лиге наций
ЕВРО-2020, Сергей Фукс. Сборная России по футболу в рамках Лиги наций УЕФА проведет гостевой матч против команды Турции.
ЕВРО-2020, Сергей Фукс. Сборная России по футболу в рамках Лиги наций УЕФА проведет гостевой матч против команды Турции.
Игра пройдет в Стамбуле в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
За последние годы подопечные Станислава Черчесова сыграли с турками пять матчей, в которых дважды выиграли и еще три раза сыграли вничью. Последняя встреча состоялась 11 октября текущего года и завершалась вничью со счетом 1:1.
«Мой первый матч в качестве тренера сборной был как раз с Турцией, и я могу все эти годы проанализировать. Мы часто с турками встречались. С (главным тренером Шенолом) Гюнешем у них произошло достаточно много изменений, играют они немного
В среду турки в товарищеском матче сыграли результативную ничью с
Нас ждет хороший интересный матч.
Черчесов не скупился на похвалу будущему сопернику, отметив индивидуальное мастерство турецких футболистов. «Игра (у сборной Турции) мобильная, турки всегда славились хорошей командой и качественными игроками, много играют в хороших зарубежных клубах. Нас ждет хороший интересный матч», — подчеркнул специалист.
Сборную России на поле с капитанской повязкой выведет защитник Георгий Джикия.
Сборная России, как и ее предстоящий соперник, не может выиграть на протяжении четырех встреч. По словам Черчесова, его команда на неудачную серию не обращает внимания. «Все мы ждем победы, но ситуации бывают разными», — отметил он.
«Завтра мы постараемся выиграть, потому что в последних четырех матчах мы не могли выиграть. Команда будет играть на победу, а не так, как с Венгрией (0:1)», — сказал Гюнеш.
Не добавила оптимизма российским болельщикам нулевая ничья в недавнем товарищеском матче с командой Молдавии. Черчесов заявил, что уже не думает об этой игре, тогда как Гюнеш похвалил россиян за эту встречу.
«В матче с Молдавией Россия играла на высоком уровне, но по существу тот матч и завтрашний отличаются друг от друга. Это принципиально разные матчи, поэтому не стоит делать выводы о нашем сопернике по их последней товарищеской игре», — сказал тренер турецкой сборной.
По словам Черчесова, они находятся в хорошем состоянии и могут выйти в стартовом составе. Турки же не смогут рассчитывать на защитника Мерта Четина, который, по сообщениям СМИ, получил травму и уже вернулся в расположение итальянской «Вероны».
Сборная России после четырех туров Лиги наций набрала 8 очков и лидирует в группе. Венгры (7) идут вторыми, турки (3) расположились на третьем месте, замыкают турнирную таблицу сербы (2). В случае если российские футболисты обыграют команду Турции, а венгры не смогут победить сербов, то команда Черчесова досрочно выиграет группу и отберется в Лигу A.