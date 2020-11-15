Давно не виделись: сборная России сыграет с командой Турции в Лиге наций

Игра пройдет в Стамбуле в воскресенье и начнется в 20:00 мск.

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Старые знакомые

За последние годы подопечные Станислава Черчесова сыграли с турками пять матчей, в которых дважды выиграли и еще три раза сыграли вничью. Последняя встреча состоялась 11 октября текущего года и завершалась вничью со счетом 1:1.

«Мой первый матч в качестве тренера сборной был как раз с Турцией, и я могу все эти годы проанализировать. Мы часто с турками встречались. С (главным тренером Шенолом) Гюнешем у них произошло достаточно много изменений, играют они немного по-другому, игроки другие появилась, ротация большая», — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

В среду турки в товарищеском матче сыграли результативную ничью с вице-чемпионами мира хорватами — 3:3. «Думаю, что завтра процентов 50 игроков, которые играли в матче с хорватами, возможно, не будут играть», — отметил главный тренер российской команды.

Нас ждет хороший интересный матч. Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

Черчесов не скупился на похвалу будущему сопернику, отметив индивидуальное мастерство турецких футболистов. «Игра (у сборной Турции) мобильная, турки всегда славились хорошей командой и качественными игроками, много играют в хороших зарубежных клубах. Нас ждет хороший интересный матч», — подчеркнул специалист.

Сборную России на поле с капитанской повязкой выведет защитник Георгий Джикия.

Футбол Лига наций B 2020/2021 15.11.2020, 20:00 Турция - Россия -

Турки настроены серьезно

Сборная России, как и ее предстоящий соперник, не может выиграть на протяжении четырех встреч. По словам Черчесова, его команда на неудачную серию не обращает внимания. «Все мы ждем победы, но ситуации бывают разными», — отметил он.

«Завтра мы постараемся выиграть, потому что в последних четырех матчах мы не могли выиграть. Команда будет играть на победу, а не так, как с Венгрией (0:1)», — сказал Гюнеш.

Не добавила оптимизма российским болельщикам нулевая ничья в недавнем товарищеском матче с командой Молдавии. Черчесов заявил, что уже не думает об этой игре, тогда как Гюнеш похвалил россиян за эту встречу.

«В матче с Молдавией Россия играла на высоком уровне, но по существу тот матч и завтрашний отличаются друг от друга. Это принципиально разные матчи, поэтому не стоит делать выводы о нашем сопернике по их последней товарищеской игре», — сказал тренер турецкой сборной.

В преддверии игры состав сборной России пополнили Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, пропустившие матч с молдаванами из-за сомнительных тестов на коронавирус. Игроки сдали несколько отрицательных тестов и присоединились к команде в Турции.

По словам Черчесова, они находятся в хорошем состоянии и могут выйти в стартовом составе. Турки же не смогут рассчитывать на защитника Мерта Четина, который, по сообщениям СМИ, получил травму и уже вернулся в расположение итальянской «Вероны».