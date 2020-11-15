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00:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом Лиги наций

ТАСС, 15 ноября. Сборная Франции по футболу на выезде обыграла команду Португалии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: AP 2020

Единственный мяч забил Н'Голо Канте (54-я минута). Французская команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе первое место в квартете 3 лиги А, набрав 13 очков. Сборная Португалии занимает второе место в группе, имея в активе 10 очков. Французы первыми вышли в полуфинал турнира, там же окажутся победители еще трех групп лиги А.

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В другой игре группы 3 между сборная Швеции со счетом 2:1 победила команду Хорватии. В заключительном туре команда Франции 17 ноября примет шведов, а португальцы в этот же день на выезде сыграют с хорватами.

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В матче группы 4 сборная Германии на своем поле переиграла команду Украины со счетом 3:1, а швейцарцы сыграли вничью с испанцами (1:1). Немцы лидируют в группе, набрав 9 очков, далее идут испанцы (8), украинцы (6) и швейцарцы (3).

В матче группы 1 лиги С сборная Азербайджана на своем поле разошлась миром с командой Черногории (0:0), а киприоты дома в большинстве обыграли команду Люксембурга (2:1). За тур до конца группового этапа лидирует команда Черногории (10), далее идут сборные Люксембурга (9), Азербайджана (5) и Кипра (4).

В лиге D команда Мальты дома обыграла сборную Андорры (3:1) в матче группы 1, а латвийцы сыграли вничью с командой Фарерских островов (0:0). В группе 2 сборные Сан-Марино и Гибралтара не смогли выявить победителя (0:0).

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