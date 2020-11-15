Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Енисей
Футбол. Лига наций
17:00
Словакия
Шотландия
Футбол. Лига наций
17:00
Македония
Эстония
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Спартак-2
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Сборные
14.11
Мексика
Южная Корея
32
Футбол. Лига наций
14.11
Португалия
Франция
01
Футбол. Лига наций
14.11
Швеция
Хорватия
21
Футбол. Лига наций
14.11
Германия
Украина
31
Футбол. Лига наций
14.11
Швейцария
Испания
11
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без побед в Стамбуле и Белграде сборная снова станет мемом. И это важнее рейтинга ФИФА

Потерять с трудом завоеванную репутацию страшнее, чем корзину при жеребьевке.

Наверх
Источник: Twitter

Безусловно, всем нам хочется, чтобы сборная России по итогам двух последних матчей в году попала во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Это может оказаться и очень важным: оказаться в одной группе с условными Германией и Польшей так себе вариант.

Конечно, есть желание, чтобы мы пробились в высший дивизион Лиги наций. Сыграть с топ-командами невероятно интересно — и для самих футболистов, и для болельщиков. Может, к тому моменту все ковидные ограничения снимут, и заполнить давно не видевшие большого футбола «Лужники» на противостоянии, например, с Англией или Францией — это здорово.

Читайте также
Давно не виделись: сборная России сыграет с командой Турции в Лиге наций

Но это все понятно и неоднократно проговорено. Поэтому перед встречами с Турцией и Сербией куда больше волнует такой момент: сборная не побеждает уже четыре раза подряд. Такого при Станиславе Черчесове не происходило почти три года: на стыке 2017-го и 2018-го случилась серия из семи матчей — Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1). Причем шесть из них россияне провели на своем поле и только с австрийцами сыграли на выезде.

Потом наступил чемпионат мира, 5:0 с Саудовской Аравией, нога Акинфеева, драма в Сочи — вы и так все знаете. И Черчесов из чуть ли не изгоя превратился в героя, так же как и игроки. «Ты просто космос, Стас», дзюбомания и так далее.

Футбол

Лига наций B 2020/2021
15.11.2020, 20:00

Турция-Россия-

Сколько себя помню и более или менее сознательно смотрю футбол, сборная России всегда выступала объектом для несмешных шуток в КВН, а позже, когда в страну окончательно пришел интернет, разнообразных мемов. Так было почти три десятка лет, и даже ЧЕ-2008 не смог переломить тенденцию. Слишком короткой стала вспышка, а потом случились Марибор и кальянный скандал, и в данном случае совершенно неважно, что там и как происходило на самом деле.

Но ЧМ-2018 реально изменил этот, казалось бы, незыблемый расклад: национальная команда превратилась из Золушки в Чемпионов наших сердец. Да, сборная России не стала непобедимой, но она вместе со своим главным тренером перестала лажать и быть объектом шуток — и это главное. Хотя кого-то это, несомненно, и раздражает: на Руси не особо любят успешных, да и 30 лет парадигмы «сборная — посмешище» просто так не вытравишь, подобное крепко сидит в подкорке.

Притом что, например, команда за три года изменилась не так уж сильно. Открыл состав на матч с Кореей — 7 октября 2017-го, 4:2, перед той серией из семи встреч без побед. На поле выходили Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Ерохин, Алексей и Антон Миранчуки, Мариу Фернандес, Жирков, Заболотный. Сейчас нет только Акинфеева, Васина, Самедова, Тарасова, Рауша, Смолова и Кокорина. Десять человек остались, семеро — нет, хотя, казалось бы, прошла целая вечность.

Так вот, есть четкое ощущение, что если Россия не выиграет в Стамбуле и Белграде — ну, или хотя бы один из этих матчей (расклад «победа и ничья» тоже видится нормальным), — то феномен «наши парни» растворится в воздухе, как позавчерашний снег.

А вернется старая, но совсем не добрая сборная. Карета опять превратится в тыкву. Тем более после скандала с Дзюбой, вышедшим на федеральный уровень, почва уже отлично удобрена. Шесть встреч без побед — это много. Действительно много. А тут еще и соперники, как специально, не из числа грандов: Швеция, Венгрия, Турция, Молдавия, Сербия.

Читайте также
Андрей Аршавин: Турция — фаворит в матче против России

И как эти буратины их победить не могут? График, травмы, иные обстоятельства — неважно. У всех предыдущих созывов национальной команды тоже были свои обстоятельства — и что? Просто зажрались они, и все, играть не хотят — ну, всю это риторику вы и так прекрасно знаете.

И это может стать главным и печальным итогом этого года для сборной. Которая последние пару лет была светлым пятном на общей мрачной картине нашего футбола. В РПЛ нередко скандалы, в еврокубках — сплошные неудачи и немалая вероятность второй сезон подряд остаться без единого представителя в весенних стадиях. А сборная по большей части побеждала и довольно спокойно прошла отбор на чемпионат Европы. Если перестанет выигрывать и она, не решив поставленных задач, то станет совсем уж грустно. Такой безнадеги хотелось бы избежать.

Понятно, что никто не откажется от сценария трехлетней давности — сдать все сейчас, но потом выстрелить на ЧЕ-2020, добравшись до четверть- или полуфинала. Но получится ли вернуть то удивительное отношение народа, вызванное во многом и атмосферой домашнего чемпионата мира? Не уверен.

Поэтому лучше начать побеждать прямо сейчас. Пока не поздно.

Дмитрий Гирин

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
У Азара коронавирус, он не поможет Бельгии в матче с Англией
Харитонов: Разберемся с Яндиевым на ринге, если будет интересно
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Двойной удар: Рублев и Медведев поборются на итоговом турнире
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
Аршавин: Турция - фаворит в матче против России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь