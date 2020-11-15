Вратарь сборной Швейцарии прокомментировал два отраженных пенальти от Серхио Рамоса

В субботу сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1. Зоммер отразил пенальти на 57-й и 79-й минутах, в обоих случаях к мячу подходил защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

«Сумасшедший вечер, думаю, сегодня нам многое удалось, — сказал Зоммер. — Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди. В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся».

Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично. Ян Зоммер голкипер сборной Швейцарии

Зоммер стал первым вратарем, который отразил два удара Рамоса с пенальти в одном матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gu8PXqd5aqU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.