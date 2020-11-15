Вратарь сборной Швейцарии прокомментировал два отраженных пенальти от Серхио Рамоса

В субботу сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1. Зоммер отразил пенальти на 57-й и 79-й минутах, в обоих случаях к мячу подходил защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос.
«Сумасшедший вечер, думаю, сегодня нам многое удалось, — сказал Зоммер. — Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди. В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся».
Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично.
Ян Зоммерголкипер сборной Швейцарии
Зоммер стал первым вратарем, который отразил два удара Рамоса с пенальти в одном матче.
В другом матче группы 4 лиги A в Лиге наций сборная Германии со счетом 3:1 обыграла команду Украины. В турнирной таблице за тур до конца группового этапа немцы занимают первое место, набрав 9 очков, далее идут испанцы (8), украинцы (6) и швейцарцы (3). Матчи заключительного тура в группе 4 пройдут 17 ноября.