Правительство Норвегии запретило сборной страны отправиться на матч Лиги наций с румынами

«Мы очень разочарованы тем, что власти заставляют нас оставаться дома, — говорится в заявлении футболистов сборной Норвегии Стефана Йохансена, Мартина Эдегора и Джошуа Кинга. — Все европейские сборные, кроме Норвегии, сыграют на этой неделе свои международные матчи, это очень пагубно сказывается на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Теперь мы должны будем отправиться домой регулярным рейсом. Норвежские власти одобряют это, но в то же время отказывают нам в поездке в Румынию, куда мы должны были полететь чартерным рейсом, отдельно от всех».