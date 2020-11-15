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11:08 (мск), источник: ТАСС

Правительство Норвегии запретило сборной страны отправиться на матч Лиги наций с румынами

ТАСС, 15 ноября. Сборная Норвегии по футболу не полетела на матч группового этапа Лиги наций против команды Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской футбольной федерации (NFF).

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Источник: AP 2020

Ранее в сборной Норвегии был выявлен случай заражения коронавирусом.

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Положительный результат дал тест полузащитника Омара Элабделлауи. Согласно правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей против команды Румынии и Австрии в Лиге наций.

Футбол

Лига наций B 2020/2021
1.01.2021, 0:00

Румыния-Норвегия-

Руководство NFF отправило письмо в Министерство здравоохранения Норвегии. В NFF считают, что сборная Норвегии может отправляться в другие страны, однако правительство Норвегии запретило команде выезжать за пределы страны.

«Мы очень разочарованы тем, что власти заставляют нас оставаться дома, — говорится в заявлении футболистов сборной Норвегии Стефана Йохансена, Мартина Эдегора и Джошуа Кинга. — Все европейские сборные, кроме Норвегии, сыграют на этой неделе свои международные матчи, это очень пагубно сказывается на амбициях сборной в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Теперь мы должны будем отправиться домой регулярным рейсом. Норвежские власти одобряют это, но в то же время отказывают нам в поездке в Румынию, куда мы должны были полететь чартерным рейсом, отдельно от всех».

Матч Румыния — Норвегия должен был состояться в воскресенье, на 18 ноября у сборной Норвегии запланирован гостевой матч против команды Австрии.


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ТВЦ

В турнирной таблице группы 1 лиги B сборная Норвегии занимает второе место, имея в активе 9 очков, австрийцы идут первыми (9), румыны — третьими (4), сборная Северной Ирландии — четвертой (1).

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