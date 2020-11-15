Соперник сборной Казахстана лишился игрока французского клуба перед пятым туром в Лиге наций
Последний матч в группе команда Билека проведет 18-го числа.
Последний матч в группе команда Билека проведет 18-го числа.
24-летний полузащитник сборной Албании и французского «Аяччо» Кязим Лячи не сыграет против Казахстана в пятом туре Лиги наций, сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что хавбек в матчах второго и четвертого туров Лиги наций против сборной Литвы получил предупреждения, вследствие чего предстоящий домашний матч против казахстанской команды пропустит.
Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в Тиране и начнется в 23:00 по времени
В матче третьего тура, который состоялся 11 октября в Алматы, команды сыграли вничью — 0:0. Турнирная таблица группы 4 дивизиона С приведена по этой ссылке.
Отметим, что подопечные Михала Билека завершат групповой этап домашним матчем с Литвой 18 ноября.