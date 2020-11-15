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11:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Сан-Марино не сдержал слез во время интервью после второй ничьей подряд

ТАСС, 15 ноября. Защитник сборной Сан-Марино по футболу Данте Росси не смог сдержать слез во время интервью после матча против команды Гибралтара. Об этом сообщает телеканал RTV.

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Встреча сборной Гибралтара в группе 2 лиги D Лиги наций завершилась вничью со счетом 0:0. Впервые в истории сборная Сан-Марино сумела не проиграть в двух официальных матчах подряд. Предыдущая игра против сборной Лихтенштейна также завершилась со счетом 0:0.

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«Для меня это действительно мечта, — сказал Росси. — Моя семья счастлива. Благодарю своих товарищей по команде и персонал. Я посвящаю эту ничью всей стране, она маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем своим друзьям».

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Сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Единственную победу в истории команда одержала в 2004 году, обыграв в товарищеском матче сборную Лихтенштейна (1:0).

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Сан-Марино
0:0
Первый тайм: 0:0
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