Футболист сборной Сан-Марино не сдержал слез во время интервью после второй ничьей подряд

Встреча сборной Гибралтара в группе 2 лиги D Лиги наций завершилась вничью со счетом 0:0. Впервые в истории сборная Сан-Марино сумела не проиграть в двух официальных матчах подряд. Предыдущая игра против сборной Лихтенштейна также завершилась со счетом 0:0.

«Для меня это действительно мечта, — сказал Росси. — Моя семья счастлива. Благодарю своих товарищей по команде и персонал. Я посвящаю эту ничью всей стране, она маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем своим друзьям».

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