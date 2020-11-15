Футболист сборной Сан-Марино не сдержал слез во время интервью после второй ничьей подряд
ТАСС, 15 ноября. Защитник сборной
ТАСС, 15 ноября. Защитник сборной
Встреча сборной Гибралтара в группе 2 лиги D Лиги наций завершилась вничью со счетом 0:0. Впервые в истории сборная
«Для меня это действительно мечта, — сказал Росси. — Моя семья счастлива. Благодарю своих товарищей по команде и персонал. Я посвящаю эту ничью всей стране, она маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем своим друзьям».
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