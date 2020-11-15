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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА подтвердил отмену матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии

ЕВРО-2020. УЕФА отменил проведение матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии, запланированного на воскресенье, сообщается на сайте союза.

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Ранее игрок сборной Норвегии Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло. Сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд национальной команды за рубеж из-за случая заражения коронавирусом. В связи с данной ситуацией сборная Норвегии не смогла поехать в Румынию на матч Лиги наций.

УЕФА сообщил, что дело передано в дисциплинарный комитет союза. Сборной Норвегии может быть засчитано техническое поражение.

Норвежцы после четырех матчей с девятью очками занимаю второе место в первой группе Лиги B Лиги наций. 18 ноября сборная Норвегии в рамках турнира должна встретиться на выезде с командой Австрии.

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