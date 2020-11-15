УЕФА подтвердил отмену матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии

Ранее игрок сборной Норвегии Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло. Сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд национальной команды за рубеж из-за случая заражения коронавирусом. В связи с данной ситуацией сборная Норвегии не смогла поехать в Румынию на матч Лиги наций.