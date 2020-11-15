УЕФА подтвердил отмену матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии
ЕВРО-2020. УЕФА отменил проведение матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии, запланированного на воскресенье, сообщается на сайте союза.
ЕВРО-2020. УЕФА отменил проведение матча Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии, запланированного на воскресенье, сообщается на сайте союза.
Ранее игрок сборной Норвегии Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус. После этого вся национальная команда по законам Норвегии была помещена на карантин в одном из отелей Осло. Сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация (NFF) получила письмо от местных органов здравоохранения с запретом на выезд национальной команды за рубеж
УЕФА сообщил, что дело передано в дисциплинарный комитет союза. Сборной Норвегии может быть засчитано техническое поражение.
Норвежцы после четырех матчей с девятью очками занимаю второе место в первой группе Лиги B Лиги наций. 18 ноября сборная Норвегии в рамках турнира должна встретиться на выезде с командой Австрии.