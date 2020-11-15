Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Албанией в Лиге наций
Встреча начнется в 23:00.
Встреча начнется в 23:00.
Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч с Албанией в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С первых минут в воротах сыграет Стас Покатилов, а в поле Александр Марочкин, Нуралы Алип, Олжас Керимжанов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Айбол Абикен, Абат Аймбетов и Алексей Щеткин.
Об этом в
Казахстан с 4 баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания — с 5 очками идет третьей.
Первая игра между этими команда, которая прошла 11 октября в Алматы, завершилась со счетом 0:0.