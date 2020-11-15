Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Албанией в Лиге наций

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч с Албанией в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол Лига наций C 2020/2021 15.11.2020, 20:00 Албания - Казахстан -

С первых минут в воротах сыграет Стас Покатилов, а в поле Александр Марочкин, Нуралы Алип, Олжас Керимжанов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Айбол Абикен, Абат Аймбетов и Алексей Щеткин.

Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Казахстан с 4 баллами занимает последнее, четвертое, место в группе, а Албания — с 5 очками идет третьей.