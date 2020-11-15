Футболист сборной Казахстана забил гол-красавец ударом с центра поля в матче Лиги наций
Игрок сборной Казахстана Айбол Абикен забил гол в ворота Албании с центра поля после розыгрыша мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана Айбол Абикен забил гол в ворота Албании с центра поля после розыгрыша мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на 24-й минуте встречи в Тиране. До этого сборная Казахстана пропустила второй мяч в свои ворота, его автором стал Ардиан Исмайли. После розыгрыша Абикен получил мяч и первым касанием пробил, а Этрит Бериша не смог ничего с этим сделать.