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15 ноября, источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана забил гол-красавец ударом с центра поля в матче Лиги наций

Игрок сборной Казахстана Айбол Абикен забил гол в ворота Албании с центра поля после розыгрыша мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось на 24-й минуте встречи в Тиране. До этого сборная Казахстана пропустила второй мяч в свои ворота, его автором стал Ардиан Исмайли. После розыгрыша Абикен получил мяч и первым касанием пробил, а Этрит Бериша не смог ничего с этим сделать.

Албания
3:1
Первый тайм: 2:1
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