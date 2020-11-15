Сборная Казахстана проиграла Албании и потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первыми счет открыли албанцы. Сначала на 16-й минуте отличился Соколь Чикалеши, а спустя семь минут — Ардиан Исмайли.

Однако Казахстан еще до перерыва сумел один мяч отыграть — после ввода мяча в центре поля Айбол Абикен (25-я) вторым касанием отправил мяч в ворота соперника.

На 60-й минуте Александр Марочкин нарушил правила в своей штрафной и привез пенальти, который точно реализовал Рей Манай.

Практически в следующей атаке Казахстан имел шанс сократить отставание, однако Гафуржан Суюмбаев не забил в пустые ворота с пары метров.

После этой игры Казахстан с четырьмя очками замыкает квартет и потерял шансы на первое место в группе, тогда как Албания набрала восемь баллов.