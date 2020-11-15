Сборная России по футболу вдесятером проиграла туркам в матче Лиги наций

Счет в матче открыл Денис Черышев (11-я минута), еще один гол у сборной России забил Далер Кузяев (57). После удаления на 24-й минуте защитника Андрея Семенова у сборной Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с пенальти).

Команда Россия

Караман забил россиянам и в первом матче, который состоялся 11 октября в Москве (1:1). Для Черышева гол стал первым в составе сборной в этом году, в предыдущий раз он забивал 13 октября прошлого года в матче квалификации чемпионата Европы против сборной Кипра (5:0). Черышев на домашнем чемпионате мира 2018 года с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром национальной команды.

Вышедший во второй раз в основном составе Антон Заболотный присоединился к команде лишь в пятницу: ранее тест на коронавирус нападающего, а также полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового показал сомнительный результат, из-за чего они пропустили 12 ноября товарищеский матч против команды Молдавии (0:0). Позднее повторный тест не подтвердил заражение. Из-за ОРВИ с турками не сумел сыграть голкипер Антон Шунин, из-за травм выбыли защитник Марио Фернандес и нападающий Федор Смолов. Капитан сборной Артем Дзюба был отозван из состава после публикации резонансного видео с его участием.

Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции, россияне выиграли четыре очных матча, еще три встречи завершились вничью. Сборная СССР против турок провела 11 матчей, из которых выиграла 10 и проиграла один. Матч 31 октября 2016 года против турок стал первым для сборной России под руководством Станислава Черчесова.