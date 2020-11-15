Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций

Свою пятую встречу в 4-й группе лиги С на поле минского стадиона «Динамо» белорусы начали активно и дважды поразили ворота гостей. На 5-й минуте игры Евгений Яблонский открыл счет ударом со средней дистанции, а через 15 минут Максим Эбонг удвоил преимущество белорусской команды. После перерыва инициативой больше владели литовцы, хозяева отвечали острыми контратакми, но результат первого тайма не изменился.
Встреча первого круга в литовской столице завершилась вничью — 2:2.
Во другом сегодняшнем матче этого квартета футболисты Албании в Тиране одержали победу над гостями из Казахстана с результатом 3:1.
Турнирное положение после пяти игровых дней: Беларусь — 10, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.
В поединках заключительного тура 18 ноября подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с албанцами, а казахстанцы примут в Алматы литовских футболистов.