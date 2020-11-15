Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций

Свою пятую встречу в 4-й группе лиги С на поле минского стадиона «Динамо» белорусы начали активно и дважды поразили ворота гостей. На 5-й минуте игры Евгений Яблонский открыл счет ударом со средней дистанции, а через 15 минут Максим Эбонг удвоил преимущество белорусской команды. После перерыва инициативой больше владели литовцы, хозяева отвечали острыми контратакми, но результат первого тайма не изменился.