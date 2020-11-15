Черчесов заявил, что не хотел бы обсуждать судейские решения в матче со сборной Турции

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Встреча в Стамбуле завершилась победой турецкой сборной со счетом 3:2. На 24-й минуте прямую красную карточку получил защитник Андрей Семенов, а в начале второго тайма польский арбитр Шимон Марциняк поставил пенальти в ворота россиян.

«Не хотел бы обсуждать судейские решения. Хочу отвечать на все вопросы, которые касаются игры. Понятное дело, что судейство — это часть игры, но я не хотел бы об этом говорить», — сказал Черчесов.

Лига наций B 2020/2021 18.11.2020, 22:45 Сербия - Россия -