Венгры сыграли вничью с сербами в матче Лиги наций. Россияне сохранили лидерство в группе

Ранее в другом матче группы сборная России на выезде в меньшинстве уступила команде Турции со счетом 2:3. В турнирной таблице венгры занимают второе место, набрав 8 очков, россияне с тем же количеством очков идут на первой строчке, лидируя благодаря большему количеству набранных очков в очных встречах. Турки занимают третье место (6), замыкают турнирную таблицу сербы (3). Сборная Сербии сохранит прописку в лиге В в случае победы над командой России и поражения команды Турции в матче против венгров.