Не сдюжили в меньшинстве. Сборная России потерпела первое поражение в Лиге наций

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Игрок обороны «Ахмата» получил прямую красную карточку. Главный арбитр встречи поляк Шимон Марциняк расценил его нарушение на форварде Дженке Тосуне как фол последней надежды. Трактовать этот эпизод можно было по-разному, так как нападающий в ходе борьбы сам придерживал российского защитника. Однако неприятности россияне придумали себе сами: Тосун мог выйти один на один с Маринато Гилерме после неточной передачи назад в исполнении Магомеда Оздоева.

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До этого эпизода российские футболисты имели серьезное игровое преимущество, создали четыре опаснейших момента у ворот хозяев, но реализовать сумели только один из них. На 11-й минуте после передачи Далера Кузяева отличился Денис Черышев. Уже через восемь минут после удаления россияне оказались в роли догоняющих. По голу в ворота Гилерме забили Кенан Караман и Дженгиз Ундер.

Станислав Черчесов начал игру по схеме с тремя центральными защитниками, а полузащитник Далер Кузяев играл не на своей привычной позиции и закрывал всю правую бровку. Это усложнило задачу главному тренеру оперативно перестроить игру и поменять схему после удаления.

«Думаем, что это [сыграть в три центральных защитника] было правильное решение, турки не знали, как мы будем играть, им было непросто. Мы знали, что мы будем делать, как в атаку выходить и в обороне играть. Им было некомфортно, мы много прессинговали, гол так забили. Ребята все сделали прекрасно, и до удаления все выглядело так, как мы хотели», — сказал Черчесов.

«В фазе пяти-десяти минут мы пропустили два гола, это сыграло определяющую роль. В одну секунду все не перестроить, замену не сделаешь, потом мы сделали замену, все перестроилось. Здесь и опытные игроки должны сконцентрироваться, это тот случай, когда надо воспринимать ситуацию как игровой момент», — добавил главный тренер сборной России.

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Отсутствие VAR сыграло против россиян

После второго пропущенного мяча Черчесов заменил Черышева, выпустив на правый край обороны Вячеслава Караваева, перестроившись на игру с четырьмя защитниками (двумя центральными). Кузяев же занял свое привычное место в полузащите. Концовку тайма россияне, даже действуя в меньшинстве, провели с инициативой, но довести перспективные подходы к воротам соперника до логического завершения не смогли.

По сравнению с товарищеской встречей с молдаванами (0:0) тренерский штаб сборной России произвел еще несколько изменений в стартовом составе. В центре полузащиты Роман Зобнин заменил Даниила Фомина, а место центрального нападающего занял Антон Заболотный, впервые вызванный в национальную команду в нынешнем году. Ранее тест на коронавирус форварда «Сочи», а также полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового показал сомнительный результат, из-за чего они пропустили контрольную встречу, повторный тест не подтвердил заболевание, и игроки присоединились к команде в Стамбуле.

Второй тайм начался с момента у Магомеда Оздоева, но полузащитник российской сборной в ближнем бою не смог переиграть вратаря Мерта Гюнока. После этого Марциняк снова принял неоднозначное решение не в пользу российской сборной, назначив пенальти в ворота Гилерме. Кузяев в подкате выбил мяч у турецкого игрока, после чего слегка задел его ногу, но видеоповтор посмотреть не удалось, так как в матчах Лиги наций не используется система видеоассистента рефери (VAR).

«Не хотел бы обсуждать судейские решения. Хочу отвечать на все вопросы, которые касаются игры. Понятное дело, что судейство — это часть игры, но я не хотел бы об этом говорить», — подчеркнул Черчесов.

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд считает, что польский арбитр в эпизоде с назначением пенальти допустил грубую ошибку. «Пенальти не было, наш игрок попал в мяч, все остальное неинтересно. Кузяев не цеплял второй ногой и не трогал, тот сзади вошел в контакт, но это никому неинтересно», — сказал Бартфельд ТАСС.

Тосун с 11-метровой отметки развел мяч и Гилерме по разным углам. В меньшинстве сборная России играла смело, преимущество хозяев в одного игрока на поле не ощущалось, на 57-й минуте Караваев прошел по правому флангу и выкатил мяч под удар свободному Кузяеву, который с линии вратарской не промахнулся и сократил разрыв в счете.

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Сборная России доигрывала без чистых форвардов

Черчесов освежил игру заменами. Главный тренер сборной России, несмотря на то, что его команде было необходимо отыгрываться, так и не выпустил нападающего Александра Соболева. Вместо Кузяева, Заболотного, Алексея Миранчука и Зобнина на поле вышли Антон Миранчук, Александр Ерохин, Даниил Фомин и Алексей Ионов. Роль центрфорварда исполнял Ерохин.

Игра в последней четверти матча шла на встречных курсах с обоюдными шансами, но реализовать свои моменты ни одна из команд больше не смогла. В концовке россияне сбились на длинные передачи, а Ерохину из-за габаритов было тяжело выигрывать верховую борьбу у турецких центральных защитников. В этой ситуации на помощь обычно приходил Артем Дзюба.

Однако 8 ноября Черчесов объявил о том, что Дзюба, являвшийся капитаном сборной России, отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях резонансное видео с футболистом. «Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина — отсутствие Дзюбы, это дает о себе знать в атаке. Черчесов и тренерский штаб должны пересмотреть решение по Артему», — сказал ТАСС народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Заболотный был хорошо готов физически, он играет в этой же системе в «Сочи» и выполняет ту функцию, которая сегодня была ему дана. Станислав Черчесов главный тренер сборной России

Черчесов же после матча не объяснил отсутствие на поле Соболева, но рассказал, почему сделал ставку на Заболотного. «Заболотный был хорошо готов физически, он играет в этой же системе в “Сочи” и выполняет ту функцию, которая сегодня была ему дана, — пояснил Черчесов. — Он в принципе справился, но, конечно, нападающему нужны голы. Этого он не сделал, но в остальном на команду отработал так, как мы от него требовали».

Российская команда не может одержать победу на протяжении пяти игр, учитывая товарищеские встречи с молдаванами и в октябре со шведами (1:2). Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции, до этого россияне выиграли четыре очных матча, еще три встречи завершились вничью. Сборная СССР против турок провела 11 матчей, из которых выиграла 10 и проиграла один.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CSCm8FJGxDM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне продолжают лидировать в группе

В другом матче группы 3 лиги В сборная Венгрии на своем поле сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1. В турнирной таблице венгры упустили возможность обойти сборную России, обе команды набрали по 8 очков. Россияне лидируют благодаря большему количеству набранных очков в очных встречах (3:2, 1:1). Турки занимают третье место (6), замыкают турнирную таблицу сербы (3).

В заключительном туре сборная России на выезде сыграет с командой Сербии, а венгры примут турков. Черчесов сообщил, что в Белград с командой не полетят дисквалифицированные защитники Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин. В случае победы в заключительном туре российская команда гарантирует себе первое место в группе и повышение в классе в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций.

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Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же исходе встречи в Будапеште. Победа сборных Венгрии и Турции при таком раскладе выведет на первое место выигравшую команду. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам. В случае поражения сборная России потеряет шансы на первое место.

Заключительный матч 2020 года для сборной России будет иметь важное значение с точки зрения перспектив попадания на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Розыгрыш Лиги наций сезона-2020/21 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022 года. Два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробьется на чемпионат мира или не попадет в стыковые матчи по итогам основного отборочного турнира, получат путевку в стыковые матчи. Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря.

Россияне в рейтинге ФИФА располагаются на 20-м месте среди европейских сборных. Место во второй десятке рейтинга ФИФА среди европейских сборных дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Для попадания во вторую корзину россиянам необходимо одержать победу над сербами. В случае ничейного результата или поражения команду Черчесова может обойти в рейтинге сборная Румынии.