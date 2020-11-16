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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Казахстана нашел объяснение третьему поражению в Лиге наций

Следующая игра пройдет 18 ноября.

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек прокомментировал игру с Албанией в пятом туре Лиги наций.

Команда
Казахстан

«Пропустили три гола. Во втором тайме шансы были у Суюмбаева и Вороговского, жаль, что не забили. Тогда бы счет стал 2:3 и был бы шанс… Албания показала свое качество, хорошо играла и комбинировала, играла на хороших скоростях, хорошо держала мяч, у них хорошие нападающие. Для нас это был сложный матч. У нас будет три дня на восстановление, потом будем играть с Литвой. Это будет очень важный матч, в котором надо победить», — приводит слова Билека пресс-служба КФФ.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.

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