Тренер сборной Казахстана нашел объяснение третьему поражению в Лиге наций

«Пропустили три гола. Во втором тайме шансы были у Суюмбаева и Вороговского, жаль, что не забили. Тогда бы счет стал 2:3 и был бы шанс… Албания показала свое качество, хорошо играла и комбинировала, играла на хороших скоростях, хорошо держала мяч, у них хорошие нападающие. Для нас это был сложный матч. У нас будет три дня на восстановление, потом будем играть с Литвой. Это будет очень важный матч, в котором надо победить», — приводит слова Билека пресс-служба КФФ.