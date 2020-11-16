«Сногсшибательный гол». Eurosport отметил великолепный удар с центра поля футболиста сборной Казахстана
Команда Билека осталась на последнем месте.
Команда Билека осталась на последнем месте.
Eurosport не оставил без внимания
«Лига наций. Сногсшибательный гол сборной Казахстана с центра поля. Сборная Казахстана потерпела на выезде поражение от Албании в матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:3. К 23-й минуте казахстанская команда пропустила второй гол. Сразу после этого гости разыграли мяч с центра, и Айбол Абикен тут же запустил его в ворота», — говорится в тексте.
Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.