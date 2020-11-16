Футболист «Астаны» отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций

Сборная Армении по футболу переиграла Грузию в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Армения

Встреча прошла в Батуми и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Геворг Казарян (33-я минута) и Саркис Адамян (86-я), которым успешно ассистировал полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян. У проигравших один мяч с пенальти отыграл Вако (65-я).

Благодаря этому успеху Армения, набрав восемь очков, вышла на второе место в группе 2, а Грузия с шестью баллами расположилась на третьей строчке.