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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» отдал два ассиста и помог сборной выиграть матч Лиги наций

А также выйти на второе место в группе.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Армении по футболу переиграла Грузию в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Армения

Встреча прошла в Батуми и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Геворг Казарян (33-я минута) и Саркис Адамян (86-я), которым успешно ассистировал полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян. У проигравших один мяч с пенальти отыграл Вако (65-я).

Благодаря этому успеху Армения, набрав восемь очков, вышла на второе место в группе 2, а Грузия с шестью баллами расположилась на третьей строчке.

Отметим, что в этом матче сыграли и другие представители КПЛ: за хозяев — Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар»), Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба — «Тобол»), за гостей — Давид Юрченко («Шахтер») и Арман Оганесян («Тобол»).

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