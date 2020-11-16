Футболист «Кайрата» отреагировал на свой роскошный гол в матче Лиги наций

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен прокомментировал итог матча Лиги наций против Албании, а также высказался о своем голе-красавце.

Команда Казахстан

«Хочу извиниться перед болельщиками от себя и команды за игру. К сожалению, не смогли одержать победу. Гол? Когда шли к центру поля, я увидел, что вратарь вышел далеко из ворот, и воспользовался шансом. Дома мы должны победить Литву, отступать некуда, будем стараться», — приводит слова игрока KazFootball.kz.

Отметим, что встреча пятого тура в Тиране завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.