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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» отреагировал на свой роскошный гол в матче Лиги наций

Он стал единственным для гостей.

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Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен прокомментировал итог матча Лиги наций против Албании, а также высказался о своем голе-красавце.

Команда
Казахстан

«Хочу извиниться перед болельщиками от себя и команды за игру. К сожалению, не смогли одержать победу. Гол? Когда шли к центру поля, я увидел, что вратарь вышел далеко из ворот, и воспользовался шансом. Дома мы должны победить Литву, отступать некуда, будем стараться», — приводит слова игрока KazFootball.kz.

Отметим, что встреча пятого тура в Тиране завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.

Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.

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