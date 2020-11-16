«Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины». За рубежом восхитились голом игрока «Кайрата» в Лиге наций
Но он не спас гостей от поражения.
Но он не спас гостей от поражения.
«Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины в матче с Албанией. Сборная Казахстана проиграла в гостях Албании (1:3) в рамках пятого тура Лиги наций, но именно о команде из Средней Азии напишут все футбольные сайты мира. Все благодаря гениальному голу хавбека “Кайрата” Айбола Абикена. На 24-й минуте ему удался фантастический по точности удар со своей половины, который застал врасплох вратаря балканцев Этрита Беришу. Для 24-летнего Абикена это дебютный мяч за сборную. Казахстан перед финальным туром идет на последнем месте в своей группе. Чтобы не вылететь в дивизион D, команде необходимо в среду, 18 ноября, дома побеждать Литву», — говорится в тексте.
Отметим, что это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.