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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Также определен худший игрок.

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Источник: AP 2020

Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Казахстан

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник бельгийского «Беерсхота» Ян Вороговский с оценкой 8,0. Худшим оказался представитель талдыкорганского «Жетысу» Олжас Керимжанов — 5,6.

Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.

Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.

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