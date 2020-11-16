Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Казахстан

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник бельгийского «Беерсхота» Ян Вороговский с оценкой 8,0. Худшим оказался представитель талдыкорганского «Жетысу» Олжас Керимжанов — 5,6.

Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.