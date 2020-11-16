«Глубоко переживаю…». Генсек КФФ высказался о поражении сборной Казахстана в Албании
Команда потеряла шансы на первое место.
Команда потеряла шансы на первое место.
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал поражение национальной команды от Албании в рамках пятого тура Лиги наций.
«Глубоко переживаю каждую неудачу национальной сборной, пропускаю через себя. Отсутствие целого ряда ведущих футболистов, а также допущенные индивидуальные ошибки привели к поражению. Игроки, заменившие лидеров, бились, не жалея сил. Они отдали всех себя на поле ради страны», — написал он на своей странице в Instagram.
Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.
Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.