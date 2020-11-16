«Глубоко переживаю…». Генсек КФФ высказался о поражении сборной Казахстана в Албании

«Глубоко переживаю каждую неудачу национальной сборной, пропускаю через себя. Отсутствие целого ряда ведущих футболистов, а также допущенные индивидуальные ошибки привели к поражению. Игроки, заменившие лидеров, бились, не жалея сил. Они отдали всех себя на поле ради страны», — написал он на своей странице в Instagram.