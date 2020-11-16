Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

Встречу сборных Албании и Беларуси, которая состоится 18 ноября в Тиране, будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Албания - Беларусь -

Его ассистентами станут Мирча Григориу и Раду Гингуляк, резервный рефери — Марцел Бирсан.

Это будет заключительный матч в 4-й группе лиги С. Чтобы занять первое место и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанцам необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь — 10 очков, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.