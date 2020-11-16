Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

Встречу сборных Албании и Беларуси, которая состоится 18 ноября в Тиране, будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.
Его ассистентами станут Мирча Григориу и Раду Гингуляк, резервный рефери — Марцел Бирсан.
Это будет заключительный матч в 4-й группе лиги С. Чтобы занять первое место и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанцам необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь — 10 очков, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.
Встречу футболистов сборной Франции и команды Швеции 17 ноября в Париже будет судить бригада белорусских арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Ассистенты — Олег Маслянко и Дмитрий Жук, резервный рефери — Денис Щербаков. Эти команды выступают в 3-й группе лиги А, в которой положение таково: Франция — 13, Португалия — 10, Хорватия — 3, Швеция — 3.