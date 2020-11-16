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13:51 (мск), источник: БЕЛТА

Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи заключительного тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу сборных Албании и Беларуси, которая состоится 18 ноября в Тиране, будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
18.11.2020, 18:00

Албания-Беларусь-

Его ассистентами станут Мирча Григориу и Раду Гингуляк, резервный рефери — Марцел Бирсан.

Это будет заключительный матч в 4-й группе лиги С. Чтобы занять первое место и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанцам необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь — 10 очков, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.

Встречу футболистов сборной Франции и команды Швеции 17 ноября в Париже будет судить бригада белорусских арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Ассистенты — Олег Маслянко и Дмитрий Жук, резервный рефери — Денис Щербаков. Эти команды выступают в 3-й группе лиги А, в которой положение таково: Франция — 13, Португалия — 10, Хорватия — 3, Швеция — 3.

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