«Это будет малый финал». В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас прокомментировал прошедший матч с Беларусью, которой его команда проиграла в гостях со счетом 0:2, а также поделился ожиданиями от последнего матча в группе Лиги наций с Казахстаном.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

«В первую очередь следует поздравить сборную Беларуси с победой. Понятно, что они боролись за победу, и мне казалось, что мы действительно сражаемся. Печально в первую очередь за конечный результат, но зато игра, ее организация, позиционные атаки, контроль мяча были на хорошем уровне. Жаль, что не удалось превратить этот контроль в моменты у ворот белорусской команды. Нам не хватило смекалки, и поэтому мы не достигли цели», — приводит его слова delfi.lt.

— Каковы ваши цели и ожидания от матча в Казахстане? Можно ли сказать, что этот матч станет малым финалом группы для сборной Литвы?

— Если вчера мы говорили о том, что все команды могут занять любое место в группе, то после последнего матча стало ясно, что Албания сыграет этот большой финал с Беларусью, а нам с Казахстаном нужно будет выяснить, кто займет третье место в группе. Ясно, что мы должны принять этот факт и подготовиться к матчу.