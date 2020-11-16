Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
США
Панама
Футбол. Лига наций
15.11
Словения
Косово
21
Футбол. Лига наций
15.11
Молдавия
Греция
02
Футбол. Лига наций
15.11
Венгрия
Сербия
11
Футбол. Лига наций
15.11
Австрия
Северная Ирландия
21
Футбол. Лига наций
15.11
Чехия
Израиль
10
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
14:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Это будет малый финал». В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Игра пройдет в Алматы.

Наверх

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас прокомментировал прошедший матч с Беларусью, которой его команда проиграла в гостях со счетом 0:2, а также поделился ожиданиями от последнего матча в группе Лиги наций с Казахстаном.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
18.11.2020, 18:00

Казахстан-Литва-

«В первую очередь следует поздравить сборную Беларуси с победой. Понятно, что они боролись за победу, и мне казалось, что мы действительно сражаемся. Печально в первую очередь за конечный результат, но зато игра, ее организация, позиционные атаки, контроль мяча были на хорошем уровне. Жаль, что не удалось превратить этот контроль в моменты у ворот белорусской команды. Нам не хватило смекалки, и поэтому мы не достигли цели», — приводит его слова delfi.lt.

— Каковы ваши цели и ожидания от матча в Казахстане? Можно ли сказать, что этот матч станет малым финалом группы для сборной Литвы?

— Если вчера мы говорили о том, что все команды могут занять любое место в группе, то после последнего матча стало ясно, что Албания сыграет этот большой финал с Беларусью, а нам с Казахстаном нужно будет выяснить, кто займет третье место в группе. Ясно, что мы должны принять этот факт и подготовиться к матчу.

Встреча шестого тура Казахстан — Литва пройдет в Алматы 18 ноября.

Читайте также
Тайсон в юбке. Рябец ездила на тренировку за десть километров, взяла лицензию на ОИ и хочет в профи-бокс
Не сдюжили в меньшинстве. Россия потерпела первое поражение в ЛН
Украинская биатлонистка попала в ДТП и сломала позвоночник
Хавьер Маскерано завершил футбольную карьеру
Венгры сыграли вничью с сербами в ЛН. Россия сохранила лидерство
Белоруска обогнала Серену Уильямс и вошла в топ-10 рейтинга WTA
Россиянин занял восьмое место в топ-20 центрфорвардов НХЛ
Российский футболист пожизненно отстранен за «договорняки»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь