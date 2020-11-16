Спасение или понижение. Что ждет сборную Казахстана в Лиге наций?

Сборная Казахстана по футболу занимает последнее место в квартете по итогам пяти туров розыгрыша Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz перечислил возможные варианты для команды и рассказал о вероятных соперниках, если придется играть стыковые матч плей-офф.

После поражения от команды Албании в активе казахстанской сборной остались те же четыре набранных очка. У лидирующей Беларуси десять баллов, у идущих на втором месте албанцев — восемь, а у литовцев, которых казахстанцы все еще могут обойти — пять пунктов. Последнее место в группе отправит подопечных Михала Билека в стыковые матчи за право сохранить позицию в Лиге С.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

В стыковых матчах между собой сыграют две пары — все команды, занявшие последние места в группах Лиги С. В этом дивизионе четыре группы, поэтому худшую команду каждого квартета ждет решающее противостояние. По итогам пяти туров Казахстан близок к матчам на вылет.

В первой группе Лиги С Черногория (10 очков) и Люксембург (9) все еще спорят за повышение, как и белорусы с албанцами в группе сборной Казахстана. Аутсайдерами в том же квартете являются команды Азербайджана (5) и Кипра (4). В последнем туре киприоты на выезде сыграют с Черногорией, а азербайджанцы поедут в Люксембург.

Во второй группе лидирует Северная Македония (9), на втором месте идет сборная Армении (8). Рассчитывать на выход в Лигу B могут лишь эти сборные. У Грузии шесть набранных очков, но ввиду того, что македонцы и армяне будут играть в решающем матче друг с другом, — грузины уже никак не смогут занять первую строчку. Но при этом им уже точно гарантировано сохранение места в Лиге С, так как у занимающей последнюю строчку Эстонии всего два очка. Эстония уже может готовиться к стыковым матчам.

В третьей группе Словения (13) и Греция (11) в решающем туре решат, кто пойдет на повышение. Также есть интрига за сохранение места в Лиге С. У сборной Косова два очка, а у Молдовы — одно. Теперь молдаван устроит лишь гостевая победа в последнем туре. Стоит отметить, что свой единственный балл молдаване заработали в домашней игре первого тура против Косова.

Беря в учет текущее положение команд, мы рассмотрим два варианта. Начнем с худшего. Он настанет, если сборная Казахстана не сможет в решающей игре одолеть Литву. Казахстанцев устроит только победа. В таком случае будет проведен жребий для определения оппонентов по стыковым встречам, а вероятными соперниками будут эстонцы, киприоты или молдаване. Конечно, ими могут быть и команды Косова либо Азербайджана, но смотря на ситуацию объективно, нет предпосылок надеяться на гостевые победы киприотов и молдаван над своими соперниками по шестому туру.

Если разбирать этих соперников, то можно назвать сборную Казахстана фаворитом в игре против любого из них, не считая Кипр. С эстонцами казахстанцы играли трижды — две ничьи и единственная победа. В последний раз команда Казахстана в противостоянии с эстонцами добыла победу, а было это в 2009 году (2:0), дубль тогда оформил Руслан Балтиев.

С Молдовой казахстанцы играли пять раз в своей истории. Если первые два матча молдаване выиграли, то начиная с 2010 года дважды выигрывала команда Казахстана и один раз была зафиксирована ничья. В начале 2019 года в Турции сборная Казахстана выиграла в товарищеском матче — 1:0. Проблемой может стать сборная Кипра, с которой у казахстанцев отрицательный баланс личных встреч — три поражения и одна ничья.

В прошлом году эти сборные сыграли дважды в рамках квалификации на Евро-2020. На выезде была зафиксирована ничья, в которой забили нынешние нападающие «Астаны» Пиерос Сотириу и Алексей Щеткин. На «Астана-Арене» же киприоты добились волевой победы — 1:2.

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Если рассмотреть сборные Косова и Азербайджана, то с первыми Казахстан еще ни разу не играл. С Азербайджаном казахстанская сборная играла девять раз: четыре победы, два ничейных исхода и три поражения. В последних двух матчах между этими командами казахстанцы выиграли обе встречи с общим счетом 4:0.

В лучшем случае сборная Казахстана 18 ноября выиграет команду Литвы, а после этого уже команде из Прибалтики придется играть в стыковых матчах, чтобы сохранить место в Лиге С и не вылететь в низший дивизион. Понятное дело, что такой исход является для казахстанской команды оптимальным и единственным приемлемым.

Также отметим, что в Лиге D есть всего две группы. Ближе всех к выходу из них команды Фарерских островов и Гибралтара. Но решающие встречи эти сборные проведут со своими прямыми конкурентами за место в Лиге С — Мальтой и Лихтенштейном. Уже точно останутся в Лиге D сборные Латвии, Андорры и Сан-Марино.

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Литвы пройдет в Алматы в среду, 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени.