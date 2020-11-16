«Был ли шанс на ничью? Скорее нет». Экс-тренер сборной Казахстана оценил матч с Албанией

«Албанцы были очень хороши по игре. Очень мастеровитая команда, играющая в современный европейский футбол. Я думаю, хорошо, что наши смогли поймать их на ошибке. Здесь больше заслуга Абикена, чем промах вратаря. Он увидел, что тот вышел, правильно оценил ситуацию и пробил — получился красивый гол.

Был ли шанс зацепиться за ничью? Думаю, скорее всего, нет. Албанцы играли очень неплохо, а наша команда допустила достаточно ошибок в обороне. К сожалению, бросаются в глаза кадровые потери, в том числе и среди защитников.

Теперь домашний матч с Литвой, где нужно реабилитироваться, собраться на эту игру. Если не хотим оказаться в последнем дивизионе, то, конечно, нужно только побеждать в последнем домашнем матче", — заявил Масудов.