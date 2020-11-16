Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
США
Панама
Футбол. Лига наций
15.11
Словения
Косово
21
Футбол. Лига наций
15.11
Молдавия
Греция
02
Футбол. Лига наций
15.11
Венгрия
Сербия
11
Футбол. Лига наций
15.11
Австрия
Северная Ирландия
21
Футбол. Сборные
17.11
Южная Корея
Катар
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Был ли шанс на ничью? Скорее нет». Экс-тренер сборной Казахстана оценил матч с Албанией

Сборная Казахстана по футболу непременно должна побеждать Литву в последнем туре Лиги наций, считает экс-главный тренер национальной команды Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил матч с Албанией и отметил гол Айбола Абикена.

Наверх
Источник: fshf.org

«Албанцы были очень хороши по игре. Очень мастеровитая команда, играющая в современный европейский футбол. Я думаю, хорошо, что наши смогли поймать их на ошибке. Здесь больше заслуга Абикена, чем промах вратаря. Он увидел, что тот вышел, правильно оценил ситуацию и пробил — получился красивый гол.

Был ли шанс зацепиться за ничью? Думаю, скорее всего, нет. Албанцы играли очень неплохо, а наша команда допустила достаточно ошибок в обороне. К сожалению, бросаются в глаза кадровые потери, в том числе и среди защитников.

Теперь домашний матч с Литвой, где нужно реабилитироваться, собраться на эту игру. Если не хотим оказаться в последнем дивизионе, то, конечно, нужно только побеждать в последнем домашнем матче", — заявил Масудов.

Отметим, поражение в Албании стало третьим для сборной Казахстана в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Албания
3:1
Первый тайм: 2:1
Казахстан
Где голы, Михайлис? Снайпер "Барыса" после яркого старта в КХЛ выдал серию безрезультативных игр
В юношеской сборной России выявили вспышку коронавируса
Известный голливудский актер стал владельцем футбольного клуба
Российский футболист пожизненно отстранен за «договорняки»
СМИ: «Барселона» хочет расстаться с шестью футболистами зимой
Олимпийскому чемпиону по легкой атлетике грозит 20-летний срок
«Спартак» и «Динамо» выйдут на матч в футболках в честь Бескова
Бывшего футболиста сборной Нигерии похитили во второй раз
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь