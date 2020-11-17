Гол футболиста сборной Казахстана с центра поля номинировали на звание лучшего в году

Британское спортивное издание SPORTbible отреагировало на гол полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена, забившего с центра поля в матче Лиги наций с Албанией.

«Стоп, что ты делаешь. Гол после розыгрыша в центре поля. Казахстанец Айбол Абикен застал голкипера врасплох, забив один из голов года. Невероятно», — говорится в твиттере издания.