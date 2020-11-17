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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Гол футболиста сборной Казахстана с центра поля номинировали на звание лучшего в году

Он застал голкипера врасплох.

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Источник: Reuters

Британское спортивное издание SPORTbible отреагировало на гол полузащитника сборной Казахстана Айбола Абикена, забившего с центра поля в матче Лиги наций с Албанией.

«Стоп, что ты делаешь. Гол после розыгрыша в центре поля. Казахстанец Айбол Абикен застал голкипера врасплох, забив один из голов года. Невероятно», — говорится в твиттере издания.

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Добавим, что гол Абикена не спас сборную от поражения — Казахстан уступил 1:3.

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3:1
Первый тайм: 2:1
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