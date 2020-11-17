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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы страдали и терпели». Главный тренер сборной Албании — о случайном голе от Казахстана и закономерности результата

Также он разобрал ошибки команды.

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Главный тренер сборной Албании по футболу Эдоардо Рея подвел итоги матча Лиги наций против Казахстана (1:3). Его слова приводит официальный сайт Албанской футбольной ассоциации.

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«Первые пять минут казалось, что мы дремлем на поле, и соперник создавал нам проблемы. Мы договорились начать матч более агрессивно, идти в атаку, но этого не произошло. Через десять минут мы начали играть лучше и забили гол. После второго гола, скажем так, с нами случилась эта катастрофа. Следующие 20 минут мы очень страдали на поле после того случайного гола, который мы пропустили. Мы буквально терпели до конца первого тайма. Мне жаль, что мы пропустили дома как с Литвой, так и с Казахстаном из-за наших ошибок. Но это наша первая домашняя победа. Я согласен, что 3:1 — хороший результат, но сама игра мне не понравилась. В октябрьском матче с Казахстаном мы играли лучше, но тогда не сумели поразить ворота соперника. В этой же игре мы тоже создавали моменты в первом тайме, но не смогли реализовать многие из них», — сказал наставник.

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3:1
Первый тайм: 2:1
Казахстан
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