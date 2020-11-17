Французы примут футболистов Швеции в заключительном туре Лиги наций УЕФА

В 3-й группе элитного дивизиона — лиге А — действующие чемпионы планеты футболисты сборной Франции примут в Париже одного из аутсайдеров этого квартета команду Швеции. Встречу будет судить бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом матче чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций футболисты сборной Португалии сыграют в Сплите с хорватами. Положение команд перед 6-м туром: Франция — 13 очков, Португалия — 10, Хорватия — 3, Швеция — 3.

Футбол Лига наций A 2020/2021 17.11.2020, 22:45 Франция - Швеция -

В 4-й группе футболисты Испании в Севилье встретятся со сборной Германии (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Команда Швейцарии в Люцерне будут соперничать с футболистами Украины. Положение команд: Германия — 9, Испания — 8, Украина — 6, Швейцария — 3.