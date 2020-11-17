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11:34 (мск), источник: БЕЛТА

Французы примут футболистов Швеции в заключительном туре Лиги наций УЕФА

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Старого Света пройдут первые поединки последнего тура группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В 3-й группе элитного дивизиона — лиге А — действующие чемпионы планеты футболисты сборной Франции примут в Париже одного из аутсайдеров этого квартета команду Швеции. Встречу будет судить бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В другом матче чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций футболисты сборной Португалии сыграют в Сплите с хорватами. Положение команд перед 6-м туром: Франция — 13 очков, Португалия — 10, Хорватия — 3, Швеция — 3.

Футбол

Лига наций A 2020/2021
17.11.2020, 22:45

Франция-Швеция-

В 4-й группе футболисты Испании в Севилье встретятся со сборной Германии (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Команда Швейцарии в Люцерне будут соперничать с футболистами Украины. Положение команд: Германия — 9, Испания — 8, Украина — 6, Швейцария — 3.

Футболисты сборной Беларуси, выступающие в третьем по рангу дивизионе — лиге С, завтра в поединке 6-го тура 4-й группы встретятся в Тиране с албанцами. Чтобы занять первое место в своем квартете и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанской команде необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь — 10 очков, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.

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