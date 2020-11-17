Поражение от Албании, риск вылета в дивизион D и осторожность. Почему Билек покинет сборную Казахстана

Сборная Казахстана близка к провалу по итогам выступления в групповом этапе Лиги наций сезона-2020/21. Корреспондент Vesti.kz разобрал действия главного тренера и футболистов, а также образ Михала Билека после очередного поражения нашей команды в Тиране.

Покатилов снова допустил ошибку

В ходе всего цикла Стас Покатилов играл достаточно уверенно, надежно, и в нем уже наблюдается опыт взрослого, состоявшегося вратаря (хотя для его позиции он еще молод — 27 лет). Например, он неплохо сыграл первый матч с Албанией (0:0), выручил в нескольких эпизодах и, можно сказать, повлиял на результат. Но так случается, что качественные отрезки у Стаса все равно контрастируют с ошибками в неочевидных ситуациях. Игра на выходах вообще не самое сильное качество у большинства казахстанских вратарей, и в Тиране второй гол случился как раз после того, как Покатилов неудачно пошел на мяч. Вот в этом вся разница: в Алматы «кайратовец» сыграл почти без помарок, в Тиране допустил ее — и это сразу же отразилось на счете. Но надо заметить, что Покатилов вполне заслуженно первый номер в сборной, пока нет никого, кто готов навязать ему конкуренцию на длинной дистанции. Возможно, скоро начнут расти сразу три талантливых вратаря из «молодежки», но пока эта позиция безальтернативна.

Футбол Лига наций C 2020/2021 15.11.2020, 20:00 Албания 3 Казахстан 1

Билек выпустил максимально оборонительный состав

Мы гадали, кто выйдет в тройке полузащитников на матч с Албанией, поскольку позиции Куата и Абикена угадывались сразу. Билек, как всегда, решил пойти по самому осторожному пути, сделав крен в сторону надежности обороны. В итоге выход Бейсебекова особо ничего не дал команде ни в обороне, ни в атаке. Вышедший во втором тайме Асхат Тагыберген придал команде чуть больше атакующей направленности и пытался создать хоть какую-то мысль при контроле мяча. Вероятно, из-за этого стартового выбора полузащитников мы серьезно проиграли Албании по части количества передач (581−380), точности передач (85−76 процентов) и владения мячом (60−40). Очень сложно больше владеть мячом, если качества и стиль твоих полузащитников больше заточены на разрушение.

Игроки прогрессируют, сборная — нет

Когда Ян Вороговский говорит о том, что сборная прогрессирует, эти слова стоит воспринять как вполне искренние. Ян смотрит на ситуацию в качестве футболиста, он наверняка видит, как выросли тот же Абикен, Алип или Аймбетов, и оценивает это как общий прогресс. Хотя именно в командном смысле сборная совсем не прибавляет, иначе она не была бы на последнем месте в группе. Если представить, что в сборную возвращаются все игроки, которые по разным причинам за нее сейчас не выступают, то выходит действительно очень крепкий костяк из качественных игроков. Но, к сожалению, тренерского влияния на построение команды пока недостаточно, оно малозаметно. Сборная играет словно по шаблону, в ней нет тонких тактических идей, а все то, что создается неординарным способом в игре, — это индивидуальная заслуга футболистов.