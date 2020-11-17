Минус Быстров и Суюмбаев. В сборной Казахстана произошли изменения перед заключительным матчем Лиги наций

Завтра, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Литвы.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

В предстоящей встрече из-за травмы колена не сможет принять участие Гафуржан Суюмбаев. Из-за болезни игру пропустит и другой защитник — Марат Быстров.

В то же время в состав вернулся центральный защитник Темирлан Ерланов, который восстановился после травмы.

Также в расположение команды прибыл игрок обороны костанайского «Тобола» Дмитрий Мирошниченко.