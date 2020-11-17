Минус Быстров и Суюмбаев. В сборной Казахстана произошли изменения перед заключительным матчем Лиги наций
Игра пройдет 18 ноября в Алматы.
Игра пройдет 18 ноября в Алматы.
Завтра, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Литвы.
В предстоящей встрече
В то же время в состав вернулся центральный защитник Темирлан Ерланов, который восстановился после травмы.
Также в расположение команды прибыл игрок обороны костанайского «Тобола» Дмитрий Мирошниченко.
Добавим, что матч Казахстан — Литва пройдет в Алматы.