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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Минус Быстров и Суюмбаев. В сборной Казахстана произошли изменения перед заключительным матчем Лиги наций

Игра пройдет 18 ноября в Алматы.

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Источник: Reuters

Завтра, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Литвы.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
18.11.2020, 18:00

Казахстан-Литва-

В предстоящей встрече из-за травмы колена не сможет принять участие Гафуржан Суюмбаев. Из-за болезни игру пропустит и другой защитник — Марат Быстров.

В то же время в состав вернулся центральный защитник Темирлан Ерланов, который восстановился после травмы.

Также в расположение команды прибыл игрок обороны костанайского «Тобола» Дмитрий Мирошниченко.

Добавим, что матч Казахстан — Литва пройдет в Алматы.

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