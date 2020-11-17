Стыковые матчи или прямой вылет. Почему сборной Казахстана нужно побеждать Литву

Сборная Казахстана по футболу 18 ноября проведет последний матч в групповой стадии Лиги наций УЕФА-2020/21. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему национальной команде непременно нужно завершать год победой в игре с Литвой.

Помимо само собой престижа, перед командой Михала Билека стоят турнирные задачи. Сборная уже потеряла шансы занять первое место в группе и переместиться в дивизион B, но еще не обезопасила себя от возможного вылета в дивизион D.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

Сейчас команда с четырьмя очками замыкает таблицу группы. У ближайшего соперника казахстанцев, сборной Литвы, пять очков и предпоследняя, третья строчка. То есть в предстоящем матче даже ничьей будет недостаточно для сохранения прописки, поражение вовсе можно расценивать как кошмар и провал работы Билека.

Здесь стоит отметить, что в случае неудачи в шестом туре сборная Казахстана напрямую не покинет дивизион C. Дело в том, что на понижение пойдут всего две команды, тогда как претендентов на вылет будет четыре — по одной из сборных, занявших последние места, от каждой группы. Неудачники дивизиона будут определены в стыковых матчах (дома — на выезде).

Сейчас наряду с Казахстаном последние места в своих группах занимают сборные Кипра, Эстонии и Молдовы. При этом только эстонцы уже гарантированно не смогут побороться за третье место в своей группе. Киприоты, у которых четыре очка, при определенных раскладах могут обойти Азербайджан, набравший пять баллов, а Молдова в борьбе за третье место сыграет со сборной Косова. У молдаван одно очко, а у их соперников два. Сейчас подняться из дивизиона D наибольшие шансы у Фарерских островов, которым может помешать Мальта, а также в своей группе лидирует Гибралтар.

Впрочем, до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года, дело может не дойти. Здесь будут иметь значение другие турнирные расклады, связанные с квалификацией ЧМ-2022. Так, если команда, которая заняла последнее место в группе Лиги С, параллельно выйдет в стыковые матчи чемпионата мира, то из Лиги С автоматически вылетят 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций. Здесь останется ждать формирования нового рейтинга по итогам групповой стадии текущего розыгрыша. Примечательно, что по итогам предыдущего — на 47-й строчке данного рейтинга располагалась именно сборная Казахстана.

Это еще одна причина не оставлять все на волю случая, а побеждать литовцев в очном противостоянии. Это уже удалось сделать на старте турнира в сентябре.