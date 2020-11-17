Мэтры из России, Вайсс и современные европейцы. Кто может заменить Билека в сборной Казахстана
В КФФ скоро будут выбирать нового тренера.
В КФФ скоро будут выбирать нового тренера.
Михал Билек близок к отставке с поста главного тренера сборной Казахстана независимо от того, какого результата добьется команда в ближайшем матче с Литвой. Корреспондент Vesti.kz выбрал пять свободных специалистов, которым, исходя из разных обстоятельств, может быть интересна работа в нашей стране.
Как же удивительно меняются оценки статуса
Вайсс способен взбодрить сборную Казахстана, он знает контекст нашего футбола, он знает менталитет игроков, его эмоциональность, опыт и тактические умения органичны и эффективны в работе с национальными командами.
Крайне маловероятный кандидат, но все же для ситуации «здесь и сейчас» его нельзя исключать. Семин очень возрастной тренер, ему уже 73 года, да, работа в сборной не требует интенсивности, но там нет маневра для ожидания, привыкания, результат необходим сразу же. Если говорить про последний опыт работы Семина со сборной, то он был очень давно и главную задачу тренер тогда не выполнил (Россия не пробилась на ЧМ-2006). Сейчас у сборной Казахстана растет новое поколение и необходимо строить команду на несколько циклов, едва ли даже столь титулованный российский специалист — это тот тренер, который будет фундаментально работать в Казахстане больше двух лет.
Связь Бердыева с Казахстаном
Но, безусловно, Бердыев это и большая надежда на прогресс в результатах. Он один из немногих тренеров, которого реально пригласить в сборную и при этом это не будет игра в «казино» — выиграем или нет. Шансы на то, что у сборной Казахстана под руководством Бердыева будет позитивный результат гораздо выше, чем на возможный провал.
Теперь перейдем к теоретическим вариантам из Европы, Мирослав Джукич — один из таковых. Серб сногсшибательно начал тренерскую карьеру на родине, в 2007 году он довел молодежную сборную своей страны до финала чемпионата Европы. Правда, после этого со сборными Джукич уже не работал, а серебро на Евро остается одним из главных достижений в его карьере в качестве коуча.
Тем не менее у Джукича в резюме много испанских команд, включая «Валенсию», а также опыт работы с «Партизаном», бельгийским «Мускроном» и арабским «Аль-Шабабом». Период в ОАЭ говорит о том, что Джукич не отвергает возможность поработать в не самых развитых футбольных странах, а значит, и Казахстан он потенциально готов будет рассматривать.
Тренер из Скандинавии — нетипичная история для нашего футбола. Но Сольбаккен это не хладнокровный, безэмоциональный норвежец, напротив он всегда выглядел темпераментным и боевым человеком, как на поле, так и на тренерской скамейке.
Главные успехи Сольбаккена в качестве тренера — это, без сомнения, «Копенгаген», с этим клубом он достиг многого. Да, есть подозрение, что это тренер одной команды и только для скандинавского региона, поскольку пару его зарубежных попыток нельзя назвать удачными.
Но именно характер Сольбаккена, его умение зажечь коллектив, мотивировать, быть категоричным в общении с игроками и прессой должны привлекать потенциальных работодателей. Возможно, это не самый однозначный вариант, но уж точно — самый интригующий и любопытный.