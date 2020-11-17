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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем играть на результат». Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке

Встреча состоится 18 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

Наставник Сборной Казахстана по футболу Михал Билек отметил, что в матче Лиги наций против Литвы команда будет действовать на результат, сообщает корреспондент Vesti.kz. Специалист прокомментировал информацию о своей отставке и рассказал о том, что не получилось в матче с Албанией.

— В чем шанс сборной в матче с Литвой?

— Играть единой командой и грамотно действовать в обороне.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
18.11.2020, 18:00

Казахстан-Литва-

— Что не получилось в матче с Албанией?

— Во втором тайме мы не реализовали свои возможности. Вр втором тайме могли забивать Вороговский и Суюмбаев.

— Прокомментируйте информацию о вашей отставке.

— У меня контракт до января, я сосредоточен на матче и ни с кем из руководства о новом соглашении не разговаривал.

— Прокомментируйте ситуацию с Исламханом, вы с ним на связи?

— Я не знаю всей ситуации, не контактирую с ним.

— Какой футбол будет завтра?

— Будем играть на результат. Вне зависимости от погоды, нам важно победить.

Напомним, матч Казахстан — Литва в рамках шестого тура Лиги наций пройдет завтра, 18 ноября, в Алматы. После поражения от Албании подопечные Билека лишились шансов занять первое место в группе 4. Лидирует в квартете команда Беларуси, набравшая десять баллов. У Албании восемь очков.

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