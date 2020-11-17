«Будем играть на результат». Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке

Наставник Сборной Казахстана по футболу Михал Билек отметил, что в матче Лиги наций против Литвы команда будет действовать на результат, сообщает корреспондент Vesti.kz. Специалист прокомментировал информацию о своей отставке и рассказал о том, что не получилось в матче с Албанией.

— В чем шанс сборной в матче с Литвой?

— Играть единой командой и грамотно действовать в обороне.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

— Что не получилось в матче с Албанией?

— Во втором тайме мы не реализовали свои возможности. Вр втором тайме могли забивать Вороговский и Суюмбаев.

— Прокомментируйте информацию о вашей отставке.

— У меня контракт до января, я сосредоточен на матче и ни с кем из руководства о новом соглашении не разговаривал.

— Прокомментируйте ситуацию с Исламханом, вы с ним на связи?

— Я не знаю всей ситуации, не контактирую с ним.

— Какой футбол будет завтра?

— Будем играть на результат. Вне зависимости от погоды, нам важно победить.